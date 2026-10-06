Aumenta a 60 el número de edificaciones que deben ser demolidas en Cali tras el terremoto

Sigue aumentando el número de edificaciones que deberán ser demolidas en Cali tras el terremoto del pasado 10 de agosto. Según el más reciente balance de la Alcaldía, ya son 60 los inmuebles identificados para demolición, de los cuales tres han sido intervenidos.

Actualmente, las labores avanzan en sectores como Los Cámbulos, Cuarto de Legua y Guadalupe. A este proceso se sumarán, en los próximos meses, los edificios Arábico, Contranal, Archinie y Coral.

“Los equipos de ingenieros siguen avanzando, de los 14 mil inmuebles que tenemos que visitar ya hemos visitado más de 4 mil, de estos, ya identificamos 60 que deben ser demolidos, tres ya fueron intervenidos y actualmente tenemos 10 frentes de trabajo abiertos demoliendo estructuras”, señaló el alcalde Alejandro Eder.

La Administración Distrital también explicó que los inmuebles que no requieren demolición, sino reforzamiento, reparación o estudios de vulnerabilidad y de suelo, deberán adelantar estos procedimientos de manera particular, según las condiciones de cada estructura, para garantizar la seguridad de sus ocupantes.

Frente a la reconstrucción de la ciudad, el mandatario señaló que espera que, a más tardar en diciembre, comiencen las primeras obras en articulación con el Gobierno Nacional.

En cuanto a la atención de los damnificados, cerca de 9.000 familias ya recibieron las ayudas correspondientes al primer corte, mientras se espera la aprobación de Gestión del Riesgo nacional para avanzar con los pagos del segundo grupo de beneficiarios.