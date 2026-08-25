¿Podrá Cali recibir a las 27 delegaciones del Gran Prix de Paraatletismo tras el terremoto?

Luego del terremoto que afectó a Cali y al Valle del Cauca el pasado 10 de agosto, la Federación Colombiana de Paraatletismo buscó conocer las condiciones de los escenarios deportivos que recibirán el Gran Prix de Paraatletismo, programado del 13 al 20 de septiembre.

En ese contexto, la Secretaría del Deporte y la Recreación de Cali convocó a las ligas y federaciones para presentar los resultados de las revisiones técnicas realizadas en los escenarios de alto rendimiento y establecer una hoja de ruta para su recuperación y eventual reapertura.

La presidenta de la Federación Colombiana de Paraatletismo, Dahira Faissury Dorado Gómez, valoró este espacio de diálogo para conocer el estado de los escenarios y definir las condiciones necesarias para el desarrollo de la competencia.

Dorado señaló que el evento también representa una oportunidad para la reactivación económica de la ciudad, debido al movimiento que genera la llegada de deportistas y delegaciones internacionales. Según explicó, El Gran Prix tiene prevista la participación de 27 países, ya hay más de 450 camas reservadas en hoteles como el Dan Carlton, el Torre de Cali y otros establecimientos de la ciudad.

La dirigente resaltó además el mensaje de unidad del deporte asociado de Cali y Valle del Cauca, especialmente después de las afectaciones registradas en la ciudad.

“Hoy tenemos un mensaje de unidad como deporte asociado en la ciudad, que quiere mostrarle al mundo la resiliencia que tiene Cali y el Valle del Cauca”, señaló Dorado.

Ahora, la continuidad del Gran Prix de Paraatletismo estará ligada a las evaluaciones y autorizaciones de las autoridades competentes, mientras avanzan las acciones para recuperar progresivamente los escenarios afectados y garantizar condiciones adecuadas para deportistas, trabajadores y asistentes.

El Gran Prix de Paraatletismo será uno de los eventos internacionales que tendrá Cali en el segundo semestre y que, además de su componente deportivo, podría contribuir a la recuperación de la actividad económica y deportiva de la ciudad.