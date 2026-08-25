Tras perder El Campín por los incidentes, América jugará ante Junior en Palmira

América de Cali ya tiene nueva casa para enfrentar a Junior de Barranquilla por la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2026. El partido se disputará este miércoles 26 de agosto en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira, después de que Bogotá retirara la autorización para que el equipo vallecaucano utilizara El Campín como local.

La decisión se produjo luego de los incidentes registrados en el partido entre América e Independiente Santa Fe, disputado en Bogotá, que obligaron a suspender temporalmente el encuentro y estuvieron marcados por enfrentamientos entre aficionados e invasión del terreno de juego.

Inicialmente, América tenía previsto jugar sus próximos partidos como local en Bogotá, debido a las restricciones para utilizar el estadio Pascual Guerrero después del terremoto del pasado 10 de agosto. Sin embargo, tras los hechos ocurridos en El Campín, la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol no aprobó los compromisos solicitados por el club.

La Dimayor confirmó entonces el cambio de sede y estableció un doblete en el Francisco Rivera Escobar para este miércoles.

A las 3:30 de la tarde, América de Cali enfrentará a Deportivo Cali por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay. Posteriormente, a las 6:20 p. m., el equipo masculino recibirá a Junior de Barranquilla por la Liga BetPlay.

El gerente del Imder Palmira, Edu Claiser Valencia, confirmó que el Francisco Rivera Escobar cuenta con las condiciones para recibir los dos compromisos.

Según explicó, el escenario fue revisado después del terremoto y cuenta con el concepto de Gestión del Riesgo que permite su utilización.

“El escenario está en óptimas condiciones. Gracias a Dios aquí en Palmira fuimos afortunados que con el sismo no pasó absolutamente nada. Ya el estadio tenemos el certificado que nos dio Gestión del Riesgo que está apto”.

Valencia agregó que la cancha y la grama están en condiciones para recibir al América, mientras que los aspectos relacionados con logística, seguridad y el Puesto de Mando Unificado deberán ser gestionados por el conjunto escarlata.

De esta manera, Palmira se prepara para una jornada inédita con dos partidos del América de Cali el mismo día, uno femenino y otro masculino, mientras el club define su nueva localía tras los cambios generados por el terremoto y los recientes hechos de violencia en el fútbol colombiano.