Vallenato al Parque 2026 este 22 y 23 de agosto: artistas, horarios y programación

El Instituto Distrital de las Artes - Idartes, en colaboración con Olímpica Stereo, presenta la tercera edición de Vallenato al Parque con nueva programación oficial y varios artistas para todos aquellos que este sábado 22 y domingo 23 de agosto quieran disfrutar de este espacio que es totalmente gratuito.

En su edición anterior, el evento reunió a más de 52.000 personas, reafirmando un espacio importante para los bogotanos.

Le presentamos los artistas que estarán en esta tercera edición, entre los que se destacan figuras y exponentes del género, así como nuevos talentos que marcan tendencia.

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¿Quiénes son los artistas que participarán de esta tercera edición de Vallenato al Parque?

El Festival en su tercera edición tendrá a más de 150 músicos, divididos en 18 agrupaciones: cuatro distritales y 14 invitadas nacionales, las cuales son:

Amín Martínez, fundador de Los Chiches del Vallenato.

Farid Ortiz.

Otto Serge.

Los Diablitos.

Beto Zabaleta.

Elder Dayán.

Karen Lizarazo.

Los K Morales.

Ana del Castillo.

Representantes de la ciudad con agrupaciones distritales:

Alfredo Gómez.

Los Hijos de Majagual.

Combo Nuestra Tierra.

Jaime Espitaleta.

VACAP.

Adicionalmente, le presentamos la programación para este sábado 22 y domingo 23 de agosto. La apertura se realizará a la 1:00 p. m.

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¿Cuál es la programación oficial de Vallenato al Parque 2026 para este fin de semana?

Programación - Sábado 22 de agosto

1:30 P.M. / Vacap. (Distrital)

/ Vacap. (Distrital) 2:10 P.M. / Kandymaku.

/ Kandymaku. 2:50 P.M. / Combo Nuestra Tierra. (Distrital)

/ Combo Nuestra Tierra. (Distrital) 3:35 P.M. / Otto Serge.

/ Otto Serge. 4:50 P.M. / Homenaje “100 años de Rafael Escalona”.

/ Homenaje “100 años de Rafael Escalona”. 5:45 P.M. / Los Diablitos.

/ Los Diablitos. 7:00 P.M. / Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual. (Distrital)

/ Alfredo Gómez y Los Hijos de Majagual. (Distrital) 7:45 P.M. / Amín Martínez “El Original”.

/ Amín Martínez “El Original”. 9:00 P.M. / Beto Zabaleta.

Programación - Domingo 23 de agosto

12:30 P.M. / Jaime Espitaleta. (Distrital)

/ Jaime Espitaleta. (Distrital) 1:15 P.M. / Los K Morales.

/ Los K Morales. 2:10 P.M. / Jorge Pabuena y las Leyendas Silvio Brito y Marcos Díaz.

/ Jorge Pabuena y las Leyendas Silvio Brito y Marcos Díaz. 3:25 P.M. / Aniel Velásquez.

/ Aniel Velásquez. 4:20 P.M. / Ana Del Castillo.

/ Ana Del Castillo. 5:25 P.M. / Rafa Pérez.

/ Rafa Pérez. 6:30 P.M. / Elder Dayán.

/ Elder Dayán. 7:45 P.M. / Karen Lizarazo.

/ Karen Lizarazo. 8:50 P.M. / Farid Ortiz.

¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta para Vallenato al Parque 2026?

El evento es únicamente para mayores de edad.

Los puntos de acceso estarán situados sobre la calle 63.

La apertura de puertas será a las 12:30 p. m. el sábado y a las 11 a. m. el domingo.

Se dispondrá de baños portátiles, cuatro puntos médicos y cuatro ambulancias ante cualquier eventualidad de salud.

Se recomienda no asistir en estado de embarazo.

No se permitirá el ingreso de camisas de futbol, banderas, aerosoles, elementos como sombrillas con punta, latas, envases de vidrio, instrumentos musicales, cámaras profesionales ni drones.

No se permitirán mascotas, bicicletas, patinetas ni carpas para acampar.

Prohibido el ingreso de armas u objetos peligrosos, así como de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas.

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¿Cómo funcionará el transporte y la movilidad para los asistentes al evento?

Habrá un cierre de la calzada sur de la calle 63 , entre la avenida 68 y la carrera 60, que operará de 11 a. m. a 11 p. m.

, entre la avenida 68 y la carrera 60, que Opté por usar vías alternativas: la calle 26, la calle 53 y la avenida Calle 68.

TransMilenio por su parte, informó los servicios que dispondrán los asistentes en su horario habitual para su regreso a casa.

El encuentro musical se suma a las donaciones para los afectados por el terremoto de 7.4 registrado el pasado lunes 10 de agosto .

¿Cómo se realizará el proceso de donaciones en Vallenato al Parque 2026?

Se invita a los asistentes a llevar al festival alimentos no perecederos y kits de aseo, que serán entregados a personal autorizado de la Cruz Roja, el IDIGER e Idartes.

Podrá entregar sus donaciones en estos dos puntos:

En el ingreso de la calle 63 (costado occidental)

En el ingreso de la carrera 60 (frente a la Biblioteca Virgilio Barco)

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