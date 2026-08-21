¿Hasta qué hora funciona TransMilenio? Horarios oficiales según día de la semana y zona

Los servicios de TransMilenio cuentan con diferencias en los horarios dependiendo del tipo de servicio y de la ruta que el usuario necesite. El sistema se compone del servicio troncal y zonal; las jornadas pueden variar entre días hábiles, sábados, domingos y festivos.

Horarios TransMilenio

El componente troncal opera en los principales corredores de Bogotá, conectando a portales, estaciones y zonas del norte, sur, este y oeste. El servicio troncal opera entre semana desde las 4:00 a. m. a 11:00 p. m.

Los días sábados, el sistema opera de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que los domingos y festivos el horario cambia por una hora, de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

Por otra parte, el componente TransMiZonal opera en los barrios de las diferentes localidades, como un complemento de la red troncal y conectando con las estaciones y portales.

En cuanto a los horarios, a pesar de que la página oficial de TransMilenio presente el rango de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. como el horario predeterminado de operación, los horarios de despacho están sujetos a cada ruta. Se recomienda a los usuarios consultar la página oficial de TransMilenio o la aplicación móvil TransMi App para consultar los horarios de cada ruta.

¿Cuáles zonas de Bogotá cubre TransMilenio?

TransMilenio tiene una amplia cobertura por la ciudad, dividida de la siguiente forma:

En el norte, TransMilenio cubre localidades como Usaquén, Suba y Barrios Unidos y sus principales referencias son las siguientes:

Nororiente: Portal Norte, Calle 100, Calle 72 y Calle 63.

Noroccidente: Portal Suba, Portal 80, Avenida Chile, Calle 80.

En el centro, TransMilenio cubre localidades como Santa Fe, La Candelaria , Los Mártires y Teusaquillo , y sus principales referencias son: Museo del Oro , Av. Jiménez, Av. Caracas Centro, Calle 26 y Calle 22.

TransMilenio cubre localidades como Santa Fe, , Los Mártires y , y sus principales referencias son: , Av. Jiménez, Av. Caracas Centro, y Calle 22. En el occidente, TransMilenio cubre localidades como Kennedy, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, sus principales referencias son: Portal El Dorado , Portal Américas y Calle 13.

TransMilenio cubre localidades como Kennedy, Engativá, Fontibón y Puente Aranda, sus principales referencias son: , y Calle 13. En el sur, Transmilenio cubre localidades como Bosa, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe, sus principales referencias son las siguientes:

Sur: Portal Sur, Portal Tunal, NQS Sur, Autopista Sur.

Suroriente: Portal Usme, Portal 20 de Julio, Carrera 10. Caracas Sur.

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Nueva estación calle 72-Areandina

A partir del sábado 22 de agosto, quedará habilitada la nueva estación Calle72-Areandina en la troncal Avenida Caracas Centro, convirtiéndose en la segunda estación definitiva en este corredor para la ciudadanía.

La nueva estación cuenta con tres vagones y dos accesos, y los puntos de parada están equipados con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad.

En total serán 18 los servicios disponibles en la estación, con conexión en estaciones Calle 80, Américas, Eje Ambiental, Carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26.

Los servicios habilitados en los vagones serán: 6 y 8 (en ambos sentidos), D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23.

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