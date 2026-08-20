¿Quién es el hombre que agredió a un policía en un CAI de Bogotá?

Como Michael Felipe Santos fue identificado el hombre que atacó al subintendente, Roben Ricardo Ramírez del CAI Galán de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hombre de 25 años, según fuentes, sufría de esquizofrenia y tomaba medicamentos para controlar su trastorno mental grave. Así mismo, se confirmó que el hombre era consumidor de sustancias y que, en varias ocasiones había sido conducido a los Centros de Protección por estas actuaciones.

¿Por qué el joven agredió al uniformado?

Fuentes le aseguraron a Caracol Radio que Santos actuó de esta manera porque, al parecer, había sido agredido en varias ocasiones por el subintendente Ramírez por consumir drogas en parques del barrio Galán.

Sumado a esto, Santos en días anteriores, había sido trasladado por el uniformado a un Centro de Protección donde aparentemente habría sufrido una agresión sexual.

Por ahora, la familia del joven pide que se haga justicia e hicieron un llamado a un plantón en inmediaciones al CAI donde murió.