Fue campeón en Colombia y reveló dura realidad: “Lo perdí todo por la ludopatía”. (Photo by Gabriel Aponte/LatinContent via Getty Images) / Gabriel Aponte

El mediocampista argentino, Jonathan Gómez, recordado por su paso en el Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe, donde fue campeón, habló en una entrevista con Roberto Caferra para Marga TV acerca de su adicción a las apuestas, la cuál le ha “destrozado la familia”, según palabras del propio jugador. El volante dio fuertes declaraciones acerca de la ludopatía y cerró diciendo que espera revertir su situación.

“Perdí todo”, fue una de las frases con las que Gómez resumió el proceso que atraviesa. El mediocampista, de 36 años, reconoció públicamente que padece ludopatía y explicó que su problema comenzó en 2020, cuando regresó del fútbol brasileño para incorporarse a Argentinos Juniors.

Una adicción que comenzó con apuestas en línea

Gómez relató que comenzó a apostar en plataformas clandestinas y que, inicialmente, las ganancias hicieron que el problema avanzara casi sin darse cuenta. Con el tiempo, las apuestas dejaron de ser una actividad ocasional y comenzaron a afectar diferentes aspectos de su vida.

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El futbolista comparó la ludopatía con una droga y explicó que una de las particularidades de esta adicción es que puede pasar desapercibida para quienes rodean a la persona afectada. Según su testimonio, llegó a acumular una deuda cercana a los 50.000 dólares con una plataforma ilegal.

El conflicto posteriormente derivó en denuncias por presuntas extorsiones, amenazas y documentos que, de acuerdo con su versión, fueron firmados bajo intimidación.

Afectaciones personales y familiares

Más allá del dinero, Gómez aseguró que las consecuencias más dolorosas han sido familiares. El argentino contó que su relación con sus seres queridos se deterioró hasta llegar a un punto que describió como devastador.

“Mi familia está casi destrozada”, manifestó durante la entrevista. También habló de sus hijos y de los momentos en los que debe separarse de ellos, una situación que, según reconoció, ha sido especialmente difícil de afrontar.

El jugador aseguró que actualmente se encuentra en un proceso para recuperarse y que lleva aproximadamente cuatro meses sin realizar apuestas. También señaló que está bajo tratamiento y medicación como parte de ese proceso.

Su pasado en Colombia

Antes de atravesar esta situación, Jonathan Gómez construyó una extensa carrera profesional. El volante pasó por diferentes clubes de Argentina, Brasil, México y Colombia, además de tener una etapa especialmente recordada en Independiente Santa Fe.

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Con el equipo bogotano consiguió dos títulos: la Liga colombiana de 2016 y la Superliga de 2017. Su paso por Santa Fe es uno de los capítulos destacados de una trayectoria que también incluye a Rosario Central, Banfield, Arsenal, Racing y Sao Paulo, entre otros equipos.

Ahora, mientras intenta reconstruir su vida personal y alejarse definitivamente de las apuestas, Gómez también mantiene abierta la posibilidad de regresar al fútbol profesional. El propio jugador reconoció que no sabe si podrá volver a competir, aunque dejó claro que esa sigue siendo una de sus grandes motivaciones.