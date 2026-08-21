“El morocho no quiso venir”: polémica frase contra Edwuin Cetré, tras rechazar a Nacional de Uruguay

Edwuin Cetré pasó de ser una de las figuras de Estudiantes de La Plata a no contar con la cantidad de minutos que quisiera, por lo que desde el club se consideró la opción de enviarlo a préstamo. Nacional de Uruguay parecía tener todo cerrado para su vinculación, pero finalmente no se dio.

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Así lo reveló recientemente el vicepresidente del conjunto uruguayo, Flavio Perchman, cuando le preguntaron por la operación que estuvo cerca de hacerse realidad. “Lo de Cetré estaba cerrado en un préstamo de un año y medio y después el morocho no quiso venir”, dijo al respecto.

Sin embargo, la frase no cayó muy bien en las redes sociales, que la tomaron como una ofensa hacia el colombiano por su color de piel. No obstante, se desconoce la intención que tuvo el dirigente al momento de referirse a Cetré.

La realidad es que el habilidoso extremo sí tenía encaminada su llegada a Uruguay. Se contemplaba un préstamo por un año y medio y un cargo de 320.000 dólares hasta diciembre de 2027 y una opción de compra por el 100% de los derechos del jugador.

Segundo fichaje caído de Cetré en 2026

En febrero del presente año, Estudiantes y Athletico Paranaense llegaron a un acuerdo por la trasferencia del colombiano, quien sería el fichaje más costoso en la historia de los brasileños. Incluso, Cetré viajó a suelo brasileño a realizar los exámenes médicos y finiquitar su vinculación, pero de último momento hubo cambios en las condiciones que hicieron que colapsara su llegada.

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“A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin efecto debido a divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”, informó en su momento Estudiantes.

Cetré, quien fue una de las figuras en el título de Estudiantes de la Liga Argentina en 2025, pasó a no ser titular indiscutido, pues solo ha actuado en esta condición en 10 de los 25 encuentros en los que participó. No ha podido aportar goles y apenas tiene dos asistencias.