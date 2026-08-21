Dejamos un legado de cuatro políticas públicas y política exterior de Colombia: Francia Márquez

La ex vicepresidenta Francia Márquez pasó por los micrófonos del Reporte Coronell de 6AM W con Daniel Coronell, para hablar sobre su etapa en el Gobierno, su relación con Gustavo Petro y el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

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En principio, fue enfática en señalar que sí valió la pena ser vicepresidenta. “Invito a los colombianos excluidos, a las mujeres, a la juventud a ir soñando en ocupar el Estado, si a uno le dan con toda, porque a mí me dieron con toda, hicieron de todo para que una mujer negra no mostrara los resultados esperados, eso no nos puede amilanar, al contrario, eso nos fortalece para seguir levantando la voz y para seguir ocupando los espacios que sean necesarios para dignificar la vida de los colombianos y las colombianas”, dijo.

En cuanto al legado que dejó su paso por el Gobierno de Colombia, mencionó que dejó cuatro políticas públicas:

CONPES de política pública para el desarrollo integral del pacífico colombiano.

CONPES para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+

CONPES para la garantía de los derechos de la población con discapacidad

CONPES para la garantía del derecho al cuidado.

Y agregó: “En una sociedad tan rota, tan dolida como Colombia, es necesaria una civilización del cuidado. Es necesario que el Estado asuma una política de cuidado para restaurar, para sanar, para cuidar a todos los colombianos y a las personas que requieren cuidado, pero también para que atienda la garantía de los derechos de quienes cuidan, quienes ejercen cuidados en este país, como las parteras, como las madres comunitarias, como las empleadas del servicio como las enfermeras, los médicos, etcétera, entre muchas otras personas que ejercen cuidados”.

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Sin embargo, subrayó que el legado más grande que dejó fue en la política exterior de Colombia. “Mirar y volcar sus ojos hacia el sur global. Por primera vez dejamos una visión de la política exterior de Colombia en articulación con África que durante estos cuatro años eso se tradujo en oportunidades económicas para los empresarios y empresarias de nuestro país y eso se traduce en mayor generación de empleo y bienestar para los colombianos y colombianas”.

Asimismo habló de un foro que, según dijo, puso una ruta clara de la reconexión entre América Latina, el Caribe y África, que juntos suman más de 87 países que están articulados en Naciones Unidas y que pueden tomar decisiones estratégicas en favor de la vida, la paz y la justicia social de nuestra región del sur global y del mundo.

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