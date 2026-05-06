Director de Fenalco se fue en contra del gobierno y aseguró que cifra de crecimiento es mediocre
El director Jaime Alberto Cabal aseguró que son más las cifras negativas que positivas en el empresariado.
Bucaramanga
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-, Jaime Alberto Cabal, llegó a Bucaramanga previo a la Asamblea General de Afiliados para reunirse con algunos representantes de los comercios en la región para hablar sobre la situación económica y política que atraviesa el país de cara a las elecciones presidenciales.
Aseguró Cabal que aunque hay algunas cosas buenas para este sector económico, la realidad que según ellos están atravesando es adversa e incluso afirmó que el crecimiento el 2025 haya sido de 2,6%, para ellos es mediocre y hasta pobre.
“Colombia es un país que con la dinámica empresarial que tiene y el sector productivo puede crecer tranquilamente entre el 4 y 5% si los nuestro se alinean, voy a decirlo popularmente, sí hay un gobierno que entienda que se tiene que alinear con el sector productivo y trabajar unidos y cogidos de la mano y no como este que lo que ha hecho es estigmatizar, insultar y dividir al empresariado”, aseguró Cabal desde Bucaramanga.
También se refirió a las cifras para el primer trimestre de 2026 y aseguró que tampoco son alentadoras y que se tuvo un crecimiento de 1,8% y son varios los sectores que se han visto afectados.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...