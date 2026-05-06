Director de Fenalco se fue en contra del gobierno y aseguró que cifra de crecimiento es mediocre. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-, Jaime Alberto Cabal, llegó a Bucaramanga previo a la Asamblea General de Afiliados para reunirse con algunos representantes de los comercios en la región para hablar sobre la situación económica y política que atraviesa el país de cara a las elecciones presidenciales.

Aseguró Cabal que aunque hay algunas cosas buenas para este sector económico, la realidad que según ellos están atravesando es adversa e incluso afirmó que el crecimiento el 2025 haya sido de 2,6%, para ellos es mediocre y hasta pobre.

“Colombia es un país que con la dinámica empresarial que tiene y el sector productivo puede crecer tranquilamente entre el 4 y 5% si los nuestro se alinean, voy a decirlo popularmente, sí hay un gobierno que entienda que se tiene que alinear con el sector productivo y trabajar unidos y cogidos de la mano y no como este que lo que ha hecho es estigmatizar, insultar y dividir al empresariado”, aseguró Cabal desde Bucaramanga.

También se refirió a las cifras para el primer trimestre de 2026 y aseguró que tampoco son alentadoras y que se tuvo un crecimiento de 1,8% y son varios los sectores que se han visto afectados.