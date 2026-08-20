Selección Colombia: Confirmados los tres primeros amistosos tras la Copa del Mundo

La Federación Colombiana de Fútbol oficializó los primeros tres partidos amistosos de la Selección Colombia, luego de lo que fue su participación en la Copa del Mundo. El combinado nacional tendrá una gira por territorio estadounidense.

Colombia estará enfrentándose a México, Paraguay y Perú a finales de septiembre y principios de octubre, en un nuevo formato que manejará la FIFA en sus fechas habilitadas para los encuentros.

El juego ante los mexicanos será en Baltimore el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 8:00PM (hora colombiana). El duelo ante los paraguayos, por su parte, será el viernes 2 de octubre, a partir de las 7:00PM (hora colombiana); mientras que el martes 6 de octubre, en Miami, se medirá a los peruanos, a las 6:45PM (hora colombiana).

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