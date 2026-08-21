Bogotá creció 3,5 % en 2025 y mejoró el empleo, según nuevo libro de cifras económicas

Colombia

Bogotá cerró 2025 con un crecimiento económico de 3,5 %, por encima del 2,6 % registrado por Colombia, de acuerdo con los datos recopilados en la edición 2026 de Bogotá en Cifras, publicación elaborada por el Observatorio de Estudios Económicos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

El informe presenta una radiografía de la economía de la capital y permite identificar los sectores que recuperaron dinamismo durante el año. Entre ellos se destaca el comercio, que pasó de crecer 0,7 % en 2024 a 7,2 % en 2025.

La construcción también mostró un comportamiento favorable, con un crecimiento de 4,9 % en 2025 y una tasa de crecimiento anual compuesto de 8,4 % entre 2021 y 2025.

“El crecimiento económico del 3,5 % que logramos y el liderazgo nacional de nuestra ciudad no son una coincidencia, son el resultado de acciones estratégicas y un sector privado pujante. ‘Bogotá en Cifras’ nos permite entender con precisión dónde están nuestras mayores oportunidades hoy. Esta publicación nos entrega la evidencia rigurosa que necesitamos desde el Distrito para tomar decisiones inteligentes, afinar nuestras políticas públicas y seguir impulsando a Bogotá como el motor indiscutible del desarrollo en el país”, indicó María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico.

Más empleo y menor desempleo

El comportamiento de la economía también tuvo efectos en el mercado laboral. Según la publicación, durante 2025 Bogotá alcanzó 4,31 millones de personas ocupadas, es decir, 92.650 más que en 2024.

A su vez, la tasa de desempleo disminuyó de 9,7 % a 8,2 %, una reducción que equivale a 66.480 personas menos en condición de desempleo.

Sin embargo, el informe advierte que todavía existen desafíos relacionados con la calidad del empleo y los niveles de informalidad, por lo que los resultados positivos del mercado laboral conviven con retos que requieren atención.

La productividad laboral también avanzó

Otro de los indicadores destacados es la productividad laboral por hora. Entre 2021 y 2025, este indicador creció en promedio 0,6 % anual en Bogotá, mientras que en el conjunto del país presentó una variación de -0,1 %.

De acuerdo con el análisis, este comportamiento estuvo relacionado especialmente con actividades intensivas en conocimiento y servicios especializados. No obstante, la publicación señala que la evolución de la productividad no fue igual entre todos los sectores económicos.

La publicación aborda temas como:

Crecimiento económico y productividad.

Empleo y mercado laboral.

Talento y capital humano.

Dinámica empresarial.

Comercio exterior.

Turismo.

Abastecimiento de alimentos.

Seguridad alimentaria.

Atracción de inversión.

Principales tendencias y desafíos de la economía bogotana.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico señala que el documento busca servir como insumo para identificar oportunidades, anticipar desafíos y orientar la formulación de programas y políticas públicas.