Gobernación de Cundinamarca presentó la tercera edición de la Media Maratón: conozca fechas y lugar
La carrera espera reunir a cerca de 10.000 corredores entre atletas nacionales e internacionales.
La Gobernación de Cundinamarca abrió oficialmente las inscripciones para la tercera edición de la Media Maratón de Cundinamarca, que se realizará en Anapoima y espera reunir a cerca de 10.000 corredores entre atletas nacionales e internacionales.
La competencia contará con cuatro distancias: 3K-Canicross, 5K, 10K y 21K, además de una bolsa de $102 millones en premios. Asimismo, las inscripciones tendrán un valor único de $80.000, sin importar la distancia elegida, y estarán disponibles desde este 28 de septiembre hasta agotar existencias.
“Es la única Media Maratón impulsada por un gobierno y lo que pretende es seguir promoviendo la marca región”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
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El mandatario también explicó que el 30% de los recursos recaudados por los registros será destinado a las víctimas o damnificados del terremoto del 10 de agosto.
¿Cuándo serán las carreras de la Media Maratón de Cundinamarca?
La programación comenzará el 21 de noviembre con las pruebas familiares. La 3K-Canicross se disputará a las 6:00 de la tarde y tendrá categoría única, mientras que la 5K, programada para las 7:00 de la noche, contará con categoría única y silla de ruedas.
Mientras tanto, el 22 de noviembre será el turno de las pruebas de mayor distancia. La 21K comenzará a las 5:30 de la mañana y la 10Ka las 6:30 de la mañana. Ambas tendrán categorías Abierta, Máster y Plus.
Los participantes que completen la competencia y crucen la meta recibirán la medalla conmemorativa de la tercera edición. De igual forma, reconocerá a los tres primeros atletas de cada categoría en las cuatro distancias.
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Atletas nacionales e internacionales estarán en Anapoima
Esta carrera contará con la participación de destacados fondistas del país. Por Cundinamarca estarán David Gómez González, campeón de la Maratón de Medellín 2025 y de la Allianz 15K Medellín 2026; Dylan Carrasco, campeón Panamericano U20 de 1.500 metros en 2025, y Nicolás Herrera, quien fue el mejor latinoamericano en la Media Maratón de Barcelona 2025.
Por Bogotá estarán presentes Carlos Andrés Sanmartín, mundialista en Tokio 2025 y consagrado en los Juegos Bolivarianos 2025, y Santiago Zerda, campeón de las medias maratones de Cúcuta, Café, Barranquilla y Barbados.
Además, los atletas kenianos Lilian Jelagat y Joseph Kiptum son los primeros corredores internacionales que confirmaron su participación. La organización espera anunciar en las próximas semanas nuevos atletas del territorio nacional y otros países.
Inscripciones para la Media Maratón de Cundinamarca
El registro tiene un costo de $80.000 para cualquiera de las cuatro distancias y puede realizarse a través de la página oficial de la gobernación, desde este 28 de septiembre y hasta agotar existencias.
Por su parte, Anapoima tendrá gran oferta de alojamiento, gastronomía y servicios turísticos para los participantes y sus acompañantes. El municipio dispone de más de 30 hoteles, hospedajes y establecimientos turísticos, además de fincas y casas de recreo.
Cabe mencionar que Anapoima está ubicado en la provincia del Tequendama y es uno de los principales destinos turísticos y de descanso de Cundinamarca.
Se caracteriza por su clima cálido y seco, con temperaturas promedio entre 24 °C y 28 °C, y se encuentra aproximadamente a dos horas de Bogotá, con acceso principalmente por las vías de Soacha y La Mesa.