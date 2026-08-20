TransMilenio prepara operación especial para el regreso del concierto ‘Voces por la vida’

Colombia

Bogotá tendrá una operación especial de transporte público este domingo 23 de agosto para facilitar la llegada y el regreso de los asistentes al concierto ‘Voces por la vida’, evento benéfico que reunirá a artistas y representantes de la industria musical colombiana en el Vive Claro Distrito Cultural.

La jornada busca apoyar a las familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. Para facilitar la movilidad de los asistentes, TransMilenio dispondrá de servicios especiales para la evacuación una vez finalice el concierto.

Las rutas especiales operarán desde las estaciones Salitre El Greco–Vive Claro y CAN–British Council, sobre la troncal de la avenida El Dorado. Los despachos se realizarán de acuerdo con la demanda de los usuarios.

Los servicios tendrán conexión hacia ocho portales:

Eldorado

Usme

Sur

20 de Julio

Suba

80

Américas

Norte

“Invitamos a todos los asistentes a elegir el transporte público, una opción ágil, segura y accesible para disfrutar el evento y regresar a casa sin contratiempos. TransMi también se une a esta obra en beneficio de los afectados por la tragedia y por eso trabajamos para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios que se suman a esta causa”, señaló Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.

Así podrán llegar los asistentes al Vive Claro

Para quienes se desplacen hacia el concierto, TransMilenio contará con nueve servicios troncales disponibles en las estaciones Salitre El Greco–Vive Claro y CAN–British Council, que funcionarán bajo la operación habitual.

A esto se suman 34 servicios de TransMiZonal, con paraderos ubicados en sectores cercanos al escenario, principalmente sobre la avenida 68, la carrera 60 y las calles 53.

TransMilenio recomienda a los asistentes preparar con anticipación sus desplazamientos y consultar la información oficial antes de salir hacia el concierto.