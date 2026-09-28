15 allanamientos en Bogotá dejan 36 capturados y más de $60 millones incautados por la Policía

Colombia

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de 36 personas tras 15 diligencias de registro y allanamiento realizadas durante la última semana en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con la institución, los procedimientos estuvieron relacionados con investigaciones por delitos como extorsión, homicidio y tráfico de estupefacientes. En total, fueron incautadas 20 armas de fuego, 21 kilogramos de estupefacientes y más de $60 millones en efectivo.

Operativos en Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Kennedy

En Ciudad Bolívar, dos personas fueron capturadas y son señaladas de pertenecer a la banda denominada ‘La Plancha’, que, según la investigación policial, estaría relacionada con el homicidio del intendente Edilberto Pinilla, ocurrido el pasado 26 de agosto.

En esa localidad también fue capturada una persona señalada de exigir dos millones de pesos a una víctima para permitirle continuar una construcción en un lote.

Por otra parte, en San Cristóbal, el GAULA capturó a dos personas que, de acuerdo con la investigación, se identificaban como integrantes del denominado “Ejército 001 Gaitanista de Colombia” y estarían involucradas en exigencias económicas a transportadores informales.

En Kennedy, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes. Durante el procedimiento fueron encontrados dos pistolas, un revólver, cartuchos, marihuana, celulares y $44 millones en efectivo.

La Policía señaló que continuará con las acciones operativas e investigativas contra las estructuras criminales en Bogotá y recordó a la ciudadanía que puede reportar hechos delictivos a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.