Hospital San Rafael de Girardot inaugura nuevos servicios: fue puesto a disposición de la emergencia. Foto: Gobernación Cundinamarca.

Cundinamarca

Este jueves 20 de agosto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , dio apertura a la tercera fase del Hospital Universitario San Rafael de Girardot.

“En diciembre de 2025 recibimos este hospital operando al 8 % de su capacidad. Hoy abrimos los servicios correspondientes a la tercera fase y lo llevamos al 85 %, con más de 80 servicios de medicina especializada”, destacó el mandatario regional.

Nuevas dotaciones del Hospital San Rafael

El centro médico ya está dotado con 22 camas de cuidados intensivos para atención materna, de adultos, neonatal y pediátrica; cuatro salas de trabajo de parto y recuperación; 133 camas de hospitalización y 15 servicios quirúrgicos de alta complejidad, entre ellos neurocirugía, ortopedia y cirugía vascular.

“La administración del Hospital estaba a manos de un concesionario privada. Por eso, la Gobernación de Cundinamarca decidió operarlo a través del Hospital Universitario La Samaritana”, precisó, Rey.

Se incorporaron 38 nuevos servicios especializados en atención materno-infantil, cuidado crítico, especialidades médicas y quirúrgicas y apoyo diagnóstico.

Cinco de los servicios de alta complejidad contemplados en esta etapa requieren visita previa de Inspección, Vigilancia y Control para completar su proceso de habilitación: Cuidado Intensivo Pediátrico, Cuidado Intensivo Neonatal, Atención del Parto, Neurocirugía y Cirugía de Tórax.

Además se incorporarán especialidades como Neurología, Neumología, Infectología, Dermatología, Otorrinolaringología, Oftalmología, Medicina Física y Rehabilitación y Nutrición y Dietética, junto con nuevos servicios de apoyo diagnóstico y laboratorio.

Hospital disponible para la emergencia

Durante la apertura, el gobernador anunció que Cundinamarca pone la capacidad especializada del Hospital San Rafael a disposición de la respuesta nacional frente a las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

“Presidente, ponemos la capacidad técnica y médica que tiene Cundinamarca al servicio de esta emergencia, para recibir pacientes de alto riesgo o que requieran atención especializada de los departamentos más gravemente afectados”, afirmó Rey.

El mandatario señaló que la respuesta frente a la emergencia requiere acciones concretas de cooperación entre los territorios.

Por su ubicación y capacidad asistencial, el Hospital Universitario San Rafael presta servicios a Girardot y a los municipios del Alto Magdalena. Además, amplía las posibilidades de atención especializada para población del norte y occidente del Tolima.