Habla víctima de falsa oferta de empleo: fue secuestrado y extorsionado en Usme, Bogotá

Durante 4 horas, un joven de 27 años de edad, fue secuestrado, intimidado y extorsionado por un grupo de al menos 6 hombres, quienes lo llevaron hasta zona rural de Usme, en el Parque Entrenubes, bajo una falsa oferta de empleo.

“Terminé siendo acribillado por seis hombres super armados todos y habían tres personas más en videollamada, eran como 10 tipos en total. Era como un grupo de delincuencia común organizada. Pues me tuvieron reducido, acribillado, secuestrado durante cuatro horas”, aseguró el joven en entrevista para Caracol Radio.

El joven fue citado por redes sociales, asegurando que tenían un emprendimiento agrícola y avícola, el cual necesitaba ser formalizado, razón por la que requerían sus servicios en la localidad de Usme.

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A su llegada al barrio Alfonso López, los hombres lo intimidaron con armas de fuego, llevándolo a zona rural de la localidad, solicitándole 50 millones de pesos a su familia por su rescate.

Los secuestadores enviaron videos a través de Whatsapp a sus familiares y amigos, consiguiendo la suma de 15 millones de pesos, lo que habría comprado su libertad. Sus secuestradores lo dejaron posteriormente en el barrio Villa Diana de la misma localidad, donde solicitó ayuda a las autoridades.

TRAS LA PISTA DE LOS SECUESTRADORES

La policía Metropolitana de Bogotá, a través del GAULA y la SIJIN, adelantan las investigaciones pertinentes en el lugar de los hechos, para dar con el paradero de estos 6 hombres señalados de secuestrar, hurtar y extorsionar a este joven.

CONCEJALES RECHAZAN EL HECHO

Desde el Concejo de Bogotá, la cabildante Quena Ribadeneira, pide acciones urgentes al distrito pues asegura que esta modalidad de extorsión y secuestro es preocupante, ya que pone en riesgo a personas cautas que se encuentran en la búsqueda de una oportunidad laboral.

CIFRAS DE EXTORSIÓN Y SECUESTRO EN BOGOTÁ EN EL 2026

En lo corrido de 2026 se han registrado 1.449 casos de extorsión en Bogotá, donde el 96 % de estos casos no involucraría armas y el 60 % de las víctimas serían hombres. Las localidades con mayor número de casos son Kennedy, con 181; Suba, con 180; Santa Fe, con 170; Usaquén, con 136; y Engativá, con 120. A esto se suman 17 casos de secuestro registrados este año, con hechos reportados en localidades como Chapinero, Bosa, Ciudad Bolívar, Fontibón y Kennedy