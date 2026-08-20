Habrá nuevas Cámaras Salvavidas en Bogotá: conozca los lugares de instalación

La Secretaría de Movilidad de Bogotá iniciará la instalación de nuevas Cámaras Salvavidas en tres corredores estratégicos de Bogotá: las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado, “como parte de una estrategia integral de seguridad vial que busca prevenir siniestros, reducir comportamientos de riesgo y proteger la vida de quienes se movilizan en la ciudad”.

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Los puntos fueron definidos a partir de análisis técnicos que tienen en cuenta la siniestralidad, el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo.

Adicionalmente, en algunas zonas se encuentran instituciones educativas, hospitales y otros equipamientos que concentran un alto flujo de personas, por lo que fortalecer la gestión de la velocidad y el cumplimiento de las normas contribuye a generar condiciones más seguras para quienes transitan por estos sectores.

De acuerdo con los análisis realizados por la Secretaría de Movilidad, si los conductores circulan a una velocidad máxima de 50 km/h, los puntos intervenidos con las nuevas cámaras podrían salvar cerca de 50 vidas y reducir alrededor de 900 lesiones en los tramos cercanos a los dispositivos durante los próximos cuatro años.

Con corte al 31 de julio de 2026, las fatalidades por siniestros viales registran un incremento cercano al 33 % frente al mismo periodo de 2025.

Según la entidad de tránsito de la capital, las nuevas Cámaras Salvavidas cuentan con tecnología para detectar, entre algunas, infracciones relacionadas con exceso de velocidad, transitar por sitios restringidos, revisión técnico-mecánica, entre otros. Cada evidencia registrada es posteriormente revisada y validada por un agente de tránsito antes de iniciar el proceso correspondiente.