Andrés Herkrath Sanclemente será el nuevo director del Ideam: estos son los retos que tendrá

El Ministerio de Ambiente anunció a Andrés Herkrath Sanclemente como nuevo director general del Ideam. El ingeniero ambiental asumirá la conducción de la entidad encargada de generar información sobre el clima, el agua y las condiciones ambientales del país, en un momento en el que estos datos son fundamentales para anticipar riesgos y tomar decisiones en los territorios.

¿Quién es Andrés Herkrath Sanclemente?

Sanclemente es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios de maestría en recursos hídricos de la Universidad de Stuttgart, en Alemania.

Su experiencia profesional, tanto en Colombia como en el exterior, está relacionada con gestión ambiental, recursos hídricos, cambio climático y sostenibilidad.

A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos y equipos en áreas como meteorología aplicada, gestión del agua, adaptación y mitigación del cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza, biodiversidad y financiamiento climático.

Ese es el perfil con el que llega ahora a la dirección del Ideam.

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¿A qué se enfrenta ahora?

Uno de los principales retos de Sanclemente será fortalecer las capacidades técnicas y científicas del Ideam y hacer que la información que produce la entidad sea cada vez más útil para las decisiones que se toman en las regiones.

El instituto genera información sobre variables meteorológicas, hidrológicas y ambientales que resulta fundamental para entender fenómenos como las lluvias, las condiciones de los recursos hídricos y los cambios en el comportamiento del clima.

El reto para la nueva dirección será que esos datos y análisis puedan traducirse en información oportuna y comprensible para las autoridades y los territorios, especialmente cuando se presentan situaciones que requieren anticipación y respuesta.

Cambio climático y agua, entre los temas que tendrá sobre la mesa

La experiencia de Sanclemente está directamente relacionada con dos asuntos que tendrán especial importancia durante su gestión: los recursos hídricos y el cambio climático.

En materia de agua, el Ideam cumple un papel fundamental en el seguimiento de las condiciones hidrológicas del país y en la generación de información que sirve para entender cómo están cambiando las condiciones de los territorios.

A esto se suma el desafío del cambio climático. Sanclemente ha trabajado en adaptación y mitigación, así como en proyectos relacionados con biodiversidad y soluciones basadas en la naturaleza.

Su experiencia también incluye meteorología aplicada y financiamiento climático, áreas que hacen parte de los desafíos que enfrenta Colombia para responder a los cambios ambientales y reducir sus impactos.

El reto de que la información llegue a los territorios

Más allá de producir datos, uno de los desafíos para la nueva dirección será lograr que el conocimiento generado por el Ideam tenga una aplicación concreta.