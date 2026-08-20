Río Magdalena enfrenta cambios en sus niveles por el fenómeno de El Niño

El río Magdalena atraviesa un periodo de alta variabilidad debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Entre finales de julio y comienzos de agosto, algunos sectores registraron profundidades inferiores a un metro, niveles considerados bajos para esta época del año.

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Sin embargo, las lluvias recientes en las cuencas aportantes generaron un repunte en varios puntos del río, evidenciando los cambios constantes en su comportamiento.

Monitoreo permanente

Ante esta situación, Cormagdalena mantiene seguimiento al nivel del río y a sus zonas de navegación para definir las medidas necesarias de acuerdo con las condiciones hidrológicas.

“Colombia atraviesa un fenómeno de El Niño de alta intensidad, según los estudios del Ideam. Desde Cormagdalena venimos realizando un monitoreo permanente en las estaciones ubicadas a lo largo del río Magdalena. Hacemos un llamado a las comunidades para optimizar el consumo de agua en sus hogares. En cuanto a la navegación, actualmente se presenta con algunas limitaciones para el transporte de carga, pero no hay suspensión del servicio; el transporte fluvial mantiene una operación con relativa normalidad hacia los diferentes municipios”, explicó Álvaro Redondo, Director Ejecutivo de Cormagdalena.

La variabilidad del Magdalena también ha generado dificultades para la captación de agua en algunos municipios ribereños, como Mompox, Bolívar, y Cerro de San Antonio, Magdalena.