Menor de 17 años confesó que disparó contra exalcalde ‘Jhon Calzones’

Justicia

El menor de 17 años que habría disparado en varias oportunidades contra el exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’, admitió su responsabilidad en el crimen ocurrido el pasado 29 de septiembre.

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Ante un juez de Control de Garantías, una fiscal de la Seccional Casanare le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El menor los aceptó.

“El joven se habría trasladado en una motocicleta como parrillero hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, y disparado en varias oportunidades contra la víctima. Posteriormente, intentó escapar a bordo del vehículo, pero un accidente frustró la huida, así que fue retenido por la comunidad y entregado a unidades de la Policía Nacional. Entre tanto, el exalcalde fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas recibidas”, explicó la Fiscalía.

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Según se conoció en la investigación, el homicidio del exalcalde habría sido ordenado por un privado de la libertad.

Sin embargo, avanzan las actividades de policía judicial para identificar otras hipótesis sobre este caso.

El adolescente deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, según lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).