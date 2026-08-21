Alcaldía de Bello saldrá de la sociedad que tiene con InterAseo para solucionar crisis de basuras

Medellín

La Alcaldía de Bello anunció que iniciará el proceso de retiro de su participación accionaria en la sociedad Bello Aseo, que corresponde al 25 por ciento de la entidad, en la cual InterAseo tiene mayoría accionaria.

Debido a que el porcentaje es minoritario, el gobierno municipal no ha podido tomar decisiones de fondo que apunten a mejorar el servicio y tampoco han sido escuchadas sus solicitudes ante la junta directiva de la entidad.

La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, anunció que esta decisión se tomó por el “pésimo servicio que se está prestando en la ciudad”.

Agregó que se iniciará un proceso de transición, “que nos permite retirarnos de la sociedad Bello Aseo, de la que solo tenemos el 25 por ciento de participación, por lo que se nos imposibilita tomar decisiones, y emprenderemos la búsqueda de un nuevo operador que haga alianza con nuestra empresa de servicios públicos, desde donde sí podamos tomar decisiones en beneficio de toda la comunidad bellanita”.

Fallas en el servicio

De manera reiterada, la comunidad ha denunciado las fallas que se perciben en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos, situación que se evidencia en los espacios públicos de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Indicaron desde la Alcaldía de Bello que “durante el primer semestre del año, tras los anuncios y procesos sancionatorios emprendidos por la Alcaldía, el servicio mejoró en algunos sectores, pero desde el mes de julio la operación presenta fallas en todo el territorio bellanita que evidencian que InterAseo no garantiza las condiciones para mantener la ciudad limpia”.

Trámite de retiro

El gobierno local ya tramitó ante el Concejo un acuerdo municipal que facultara a la alcaldesa Lorena González Ospina a modificar el objeto social de la Empresa de Servicios Públicos “Bello Smart City”, incluyendo el servicio de aseo, lo cual fue aprobado el pasado 31 de julio.

La Alcaldía de Bello y su empresa pública Bello Smart City analizan desde ya las estrategias para garantizar un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz al terminar el proceso de transición y retiro de la sociedad Bello Aseo.

Búsqueda de aliado

Desde la alcaldía de Bello indicaron que saldrán al mercado a buscar una empresa aliada para la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos y en ningún caso su participación excederá el 49 por ciento, por lo que las decisiones recaerán en todo momento y circunstancia en la institucionalidad bellanita.

El malestar con la empresa que actualmente presta el servicio viene desde diciembre de 2025, cuando la Alcaldía manifestó su descontento por la prestación del servicio de recolección y dio un plazo de 30 días a InterAseo para tomar acciones concretas que mejoraran las dinámicas del servicio.

Posteriormente, en febrero de este año, al no encontrar mejoras sustanciales, se dio conocimiento de la situación a la Superintendencia de Servicios Públicos para que esta entidad tomara las medidas correspondientes.

Debido a que la situación actual es insostenible con las basuras en la ciudad, se tomó esta determinación, explicaron desde el gobierno local.