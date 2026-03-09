Procuraduría abre acción preventiva por fallas en la recolección de basuras en Bello

Bello, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva para hacer seguimiento a las dificultades registradas en la prestación del servicio público de aseo en varios municipios del Valle de Aburrá y el norte de Antioquia, entre ellos Bello, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Girardota, La Estrella, Caldas y San Pedro de los Milagros.

Según el Ministerio Público, se han identificado problemas como retrasos en las rutas de recolección, falta de atención oportuna en puntos críticos y limitaciones para la disposición de escombros y residuos voluminosos, situaciones que han generado inconformidad entre la ciudadanía.

La entidad solicitará información a los prestadores del servicio para verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la continuidad, cobertura y calidad en la prestación del servicio público de aseo.

La intervención de la Procuraduría se da en medio de una problemática que se ha venido evidenciando desde hace meses en el territorio.

De acuerdo con reportes, alcaldías del Valle de Aburrá han advertido fallas recurrentes en la operación del servicio, como incumplimientos en rutas y horarios, deterioro de la flota recolectora y demoras en la atención de residuos especiales.

En el caso de Bello, la administración municipal ha señalado al operador del servicio por presuntas deficiencias en la recolección, tras múltiples quejas ciudadanas por acumulación de basura en distintos sectores del municipio.

Incluso, la Alcaldía ha advertido que analiza un posible cambio de operador si no se presentan mejoras sustanciales en la prestación del servicio.

Frente a la situación, la Alcaldía de Bello informó que viene adelantando varias acciones institucionales para mejorar la prestación del servicio.

Entre ellas, la solicitud conjunta con otros municipios a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para instalar una mesa técnica que permita analizar de manera integral las falencias del sistema y definir acciones correctivas

Asimismo, se han enviado comunicaciones formales al operador del servicio solicitando medidas para corregir las deficiencias detectadas.

Paralelamente, el equipo técnico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) realiza visitas de verificación en diferentes sectores del municipio para revisar el cumplimiento de rutas, frecuencias y horarios de recolección.

La administración municipal también adelanta análisis técnicos y jurídicos que podrían conducir al cambio de operador del servicio.

Por su parte, la Procuraduría aclaró que estas acciones preventivas no implican coadministración, sino que buscan evitar riesgos ambientales, afectaciones a la salud pública y posibles irregularidades administrativas, al tiempo que resaltó la importancia de la articulación entre las entidades territoriales para resolver la problemática.

La Alcaldía de Bello reiteró su compromiso de avanzar en las medidas necesarias para garantizar un servicio de aseo eficiente, continuo y de calidad para la comunidad.