Crisis en la recolección de basuras pone en jaque a Interaseo en Bello y otros siete municipios

Antioquia

La acumulación de residuos, los incumplimientos en rutas y horarios y las constantes quejas ciudadanas por el servicio de aseo dejaron de ser hechos aislados y se consolidaron como una problemática estructural que hoy afecta a por lo menos ocho municipios de Antioquia.

Bello, Itagüí, Sabaneta, Copacabana, Girardota, La Estrella, Caldas y San Pedro de los Milagros coinciden en que la operación de Interaseo S.A.S. E.S.P. presenta fallas recurrentes que comprometen la calidad, continuidad y eficiencia del servicio público domiciliario de aseo.

El diagnóstico, respaldado por las secretarías ambientales de los municipios, señala deficiencias operativas sostenidas en el tiempo: deterioro de la flota recolectora, incumplimientos sistemáticos en las frecuencias de recolección, retrasos en la atención de residuos especiales, debilidades en los planes de barrido y limpieza, problemas en la comunicación con los usuarios y alta rotación del personal operativo.

Según el oficio conjunto enviado a la gerencia de Interaseo, estas fallas no responden a coyunturas puntuales, sino a un problema estructural que incluso podría estar incumpliendo los estándares mínimos definidos en el Decreto 1077 de 2015 y los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS).

En el caso de Bello, la situación derivó en una reunión directa entre la alcaldesa Lorena González Ospina y el gerente general de Interaseo, José Ricardo Trujillo, realizada el martes 30 de diciembre.

Allí, la administración municipal formalizó la inconformidad institucional y ciudadana y otorgó un plazo perentorio de 30 días para que la empresa evidencie mejoras sustanciales en la prestación del servicio, advirtiendo que, de no cumplirse, se dará inicio a las acciones legales correspondientes para proteger el interés general de la comunidad bellanita.

Más allá del ultimátum, lo que está en juego es la sostenibilidad del modelo actual de operación del servicio de aseo en varios municipios.

En el documento conjunto, las administraciones locales no descartan evaluar la vinculación de nuevos operadores si Interaseo no presenta un plan de mejoramiento integral con acciones verificables, cronogramas claros, reposición de equipos y mecanismos efectivos de seguimiento.

La advertencia se ampara en la Ley 142 de 1994 y busca garantizar condiciones óptimas para los usuarios, en un servicio esencial que impacta directamente la salud pública, el ambiente y la calidad de vida urbana.