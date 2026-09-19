Para Forjando Futuros, la financiación de la JEP no debe ser opcional y no se puede debilitar

Antioquia

La Fundación Forjando Futuros se sumó a las voces de rechazo a la desfinanciación anunciada por el gobierno nacional para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ya no recibirá 100 mil millones que serán reasignados a la justicia ordinaria. La situación se suma a los 84.663 millones de desfinanciación acumulada.

La fundación que acompaña a afectados por la violencia en Antioquia y Colombia, especialmente en restitución de tierras, manifestó que la JEP es la encargada de estar protegiendo a las víctimas y los testigos de los hechos violentos que han afectado a miles de personas en el país. Además, agrega que, si la entidad de justicia no existe y no habrá justicia para las víctimas.

Recalca que la JEP debe continuar con su autonomía y financiación, con lo que se podría garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas del conflicto armado.

“La JEP no puede ser desfinanciada ni debilitada. Su funcionamiento no es opcional: hace parte de los compromisos asumidos por el Estado colombiano con la firma del Acuerdo Final de Paz y de las garantías constitucionales para las víctimas”.

Pero es que Forjando Futuros también pone en evidencia que no solo la tecnología utilizada en los macrocasos y las sedes estaría en riesgo, sino también los convenios con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“La JEP ha producido resultados que la justicia penal ordinaria no logró durante décadas. Ha imputado a 28 generales de la República, ocho de ellos con reconocimiento de responsabilidad, por graves crímenes como ejecuciones extrajudiciales, el genocidio de la Unión Patriótica y ataques contra pueblos étnicos. Ninguno de estos funcionarios públicos había sido imputado por la justicia ordinaria en toda su historia”, agregó en su pronunciamiento de apoyo.