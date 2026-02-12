En Bello sancionarían a Interaseo y cambiarían de operador de servicio de recolección de residuos

Bello, Antioquia.

La alcaldía de Bello anunció que ya emprendió las acciones sancionatorias para Interaseo y está analizando el cambio del operador del servicio.

Tras los requerimientos formales que se realizaron a esta empresa de servicios públicos de aseo, la empresa reconoció deficiencias operativas que están relacionadas con la disponibilidad de flota, personal, cumplimiento de frecuencias, atención de servicios especiales y debilidades en la comunicación con los usuarios.

Se había dado plazo para mejorar el servicio

La administración municipal indicó que durante el mes que se había definido como plazo para mejorar la prestación del servicio, no hubo esa materialización y por ello comenzó a emprender las acciones sancionatorias ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Según explicó la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, “la acumulación de residuos en el espacio público afecta la salud, el ambiente y la convivencia, y eso no lo vamos a permitir. Hemos fortalecido la supervisión en campo, activado controles estrictos sobre rutas y frecuencias y exigido correctivos verificables”.

¿Qué otras medidas se adoptarán?

Actualmente, el gobierno de Bello avanza en el análisis jurídico para gestionar el cambio de operador para la prestación de este servicio, debido a que hay obligaciones contractuales que deben cumplirse de manera continua, oportuna y con los estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente.

Exigencias a Interaseo

Desde la Alcaldía se exigió al operador la implementación inmediata de acciones correctivas verificables, y también se han fortalecido los mecanismos de supervisión de la prestación del servicio en las diferentes zonas de esta localidad.

Se está haciendo seguimiento riguroso al cumplimiento de rutas, horarios, frecuencias y atención de puntos críticos.

Estas acciones buscan restablecer el servicio y evitar que este tipo de afectaciones se sigan presentando.

Responsabilidad de la ciudadanía

La alcaldesa de Bello también enfatizó que “esa es una responsabilidad compartida. La ciudad necesita disciplina en los horarios de disposición de residuos; sacar la basura fuera del horario establecido agrava el problema. Exigimos cumplimiento tanto del operador como de la ciudadanía”.

La administración municipal de Bello habilitó la línea de WhatsApp 3017267172 para recibir reportes directos de la ciudadanía y permitir un actuar con mayor rapidez.