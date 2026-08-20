Entrega de ayudas a Buenaventura en tractomula terminó en caos: personas se llevaron las donaciones

La entrega de ayudas humanitarias destinadas a los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto terminó en caos en Buenaventura.

Las donaciones eran transportadas desde Pasto en una tractomula. Según la información preliminar, ante la falta de una logística definida para realizar la entrega, el conductor habría permitido que algunas personas subieran al vehículo para acceder a las ayudas.

La situación se salió de control y, en videos registrados en el lugar, se observa a varias personas tomando los elementos de manera desordenada y llevándose las donaciones.

La Asociación Colombiana de Camioneros señaló que la situación refleja la “angustia y zozobra” de la población afectada por la tragedia. La organización pidió aprovechar este momento para impulsar cambios positivos en Buenaventura y fortalecer la educación, la cultura, el empleo y la calidad de vida.

Los camioneros recordaron que durante 30 años han acompañado al país en el traslado de ayudas durante pandemias y catástrofes, y reiteraron su disposición de seguir apoyando a las comunidades afectadas.