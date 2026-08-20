Samacá declara alerta amarilla tras 13 incendios y alerta por bajos niveles de agua

En menos de 30 días se han registrado 13 incendios forestales en el municipio de Samacá. / Bomberos de Samacá, Boyacá

Samacá

La preocupación crece en Samacá por el aumento de los incendios forestales y la disminución de algunas fuentes hídricas. En menos de un mes, el municipio ha registrado 13 incendios, varios de ellos de consideración, situación que llevó a la Administración Municipal a declarar la alerta amarilla.

La decisión fue tomada por el alcalde Wilson Castiblanco Gil junto al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, ante el impacto de las conflagraciones y los bajos niveles de los embalses Gachaneca 1 y Gachaneca 2.

“Llevamos 13 incendios con el de ayer y estamos precisamente entre todos tomando determinaciones importantes como decretar la alerta amarilla, dado también la situación que empezamos a encontrar, desabastecimiento de algunas fuentes hídricas”, explicó el mandatario.

Castiblanco señaló que la situación también está siendo analizada a partir de los pronósticos del IDEAM y las condiciones climáticas que podrían presentarse durante los próximos meses.

“Queremos desde ya tomar todas las prevenciones, hacer campañas, desarrollar actividades con las Juntas de Acción Comunal, las Juntas de Acueducto, el distrito de riego, empresarios, y lo que hicimos fue organizar un trabajo articulado”, manifestó.

El alcalde aseguró que, de acuerdo con las primeras verificaciones, buena parte de los incendios registrados en el municipio estarían relacionados con quemas realizadas por ciudadanos que posteriormente se salen de control.

“Desafortunadamente en su mayoría son quemas controladas. Hemos pedido el favor a la ciudadanía que no se hagan paseos de olla, no se hagan quemas controladas”, afirmó Castiblanco.

Con la declaratoria de alerta amarilla, la Alcaldía anunció que expedirá un decreto con reglas, condiciones y prohibiciones de obligatorio cumplimiento para prevenir nuevas emergencias.

“Ahí estará la Policía, la Inspección de Policía, revisando la situación para sancionar a aquellas personas que no obedezcan este decreto”, advirtió el mandatario.

Los incendios se han presentado en sectores como las veredas Quite, Chorrera y Salamanca, mientras que una de las emergencias de mayor magnitud ocurrió en la vereda Churubita, en límites con Sáchica.

Según el alcalde, solo en ese incendio fueron afectadas más de 35 hectáreas en Samacá y cerca de 15 hectáreas en territorio de Sáchica. La magnitud de la emergencia obligó a solicitar apoyo de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y el uso de un helicóptero para atender las llamas.

“Esos daños ambientales son irreversibles. Por eso lo que hay que hacer es realmente prevenir este tipo de situaciones que afectan gravemente nuestro medio ambiente”, sostuvo Castiblanco.

También preocupa el abastecimiento de agua

A los incendios se suma otra preocupación: el descenso en los niveles de los embalses Gachaneca 1 y 2 y el desabastecimiento que ya empieza a evidenciarse en algunas fuentes hídricas del municipio.

Ante este panorama, la Administración Municipal realizará un diagnóstico de la situación y volverá a reunirse con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en aproximadamente un mes para evaluar las condiciones y determinar si son necesarias nuevas medidas.

El alcalde hizo un llamado a la comunidad a extremar las precauciones y evitar cualquier actividad que pueda generar nuevos incendios, mientras Samacá enfrenta simultáneamente el riesgo forestal y la reducción de sus reservas de agua.