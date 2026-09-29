Boyacá se viste de cultura: más de 400 actividades tendrá el FICC 2026

El jueves 1 de octubre se realizará el concierto inaugural del FICC con la Carranga Sinfónica, en el Coliseo Municipal de Tunja, con la participación de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y reconocidos artistas boyacenses / Foto: Banda Sinfónica Nacional de Colombia.

Tunja

Boyacá se alista para vivir una nueva edición del Festival Internacional de la Cultura Campesina (FIC) 2026, un encuentro que reunirá más de 400 actividades artísticas, patrimoniales y académicas en diferentes municipios del departamento. La programación, que se desarrollará hasta el 12 de octubre, busca fortalecer las expresiones culturales y acercar a las familias a escenarios como teatros, museos, bibliotecas, plazas y salas de exposición.

La secretaria de Cultura y Patrimonio de Boyacá, Sandra Mireya Becerra, destacó que esta edición llega con una apuesta centrada en las artes y en el reconocimiento de las tradiciones campesinas.

“Llega el festival, llega la fiesta del arte, de la cultura y del patrimonio. Tenemos más de 400 actividades y una programación bellísima, donde confluyen las artes, los saberes, nuestros campesinos y campesinas y espacios para que toda la familia se vincule”, indicó Becerra.

La funcionaria recordó que el FIC cumple 53 años de historia y que, para esta versión, se decidió fortalecer la oferta cultural en distintos escenarios del departamento, priorizando recursos para otras necesidades del territorio, como la atención de emergencias ambientales.

“La fuerza del festival la dan las artes: música, teatro, literatura, cine, artes plásticas, medios audiovisuales, patrimonio, museos y bibliotecas. El festival está muy fuerte y se vive en todo Boyacá”, recalcó.

Uno de los eventos más esperados será el concierto inaugural Carranga Sinfónica, programado para el 1 de octubre en el Coliseo Municipal de Tunja, con la participación de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y reconocidos artistas boyacenses.

“La invitación es a que todos los boyacenses se pongan la ruana y llenen el coliseo. Vamos a tener a la Banda Sinfónica Nacional y a grandes representantes de la música campesina de Boyacá”, afirmó la secretaria.

Durante esta apertura también se realizará la entrega simbólica de más de 1.150 millones de pesos en instrumentos musicales para escuelas de formación artística de los 123 municipios del departamento.

Sandra Becerra resaltó además espacios como Cosecharte, la feria de artesanías, gastronomía y productos campesinos, así como la Noche de Museos, que se desarrollará en Tunja y otros 40 municipios.

“Queremos que la comunidad vuelva a los teatros, a los museos y a los espacios culturales. El patrimonio se mantiene vivo cuando la gente lo habita y lo disfruta”, agregó.

El Festival Internacional de la Cultura Campesina se extenderá hasta el puente festivo del 12 de octubre, llevando arte, música, tradición y patrimonio a diferentes rincones de Boyacá.