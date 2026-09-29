Sutamarchán declara la calamidad pública por desabastecimiento de agua en 10 veredas

La Administración Municipal está abasteciendo de agua a las veredas que están afectadas por desabastecimiento / Foto: Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá.

Sutamarchán

El municipio de Sutamarchán declaró la calamidad pública debido al desabastecimiento de agua que afecta actualmente a 10 veredas del municipio y a cerca de 2.500 habitantes. La medida busca facilitar la atención de las comunidades y garantizar el suministro, especialmente en instituciones educativas y hogares que ya presentan dificultades para acceder al recurso.

El alcalde Miguel Andrés Rodríguez indicó que la situación se concentra principalmente en la zona rural y recordó que el municipio ya ha enfrentado anteriormente fuertes temporadas de sequía.

“En la parte rural ya tenemos desabastecimiento de agua en la mayoría de veredas y nos declaramos en emergencia para poder gestionar y también para poder iniciar procesos que garanticen inicialmente para las escuelas donde están nuestros niños y niñas y también para lo que es la población el consumo de agua para todo lo que es su parte diaria”, señaló el alcalde.

La declaratoria quedó establecida mediante el Decreto 096 del 25 de septiembre de 2026. De acuerdo con el mandatario, la Administración Municipal viene coordinando acciones con rectores, presidentes de juntas de acción comunal y el Comité de Gestión del Riesgo para atender las necesidades más urgentes.

“Estamos directamente relacionados con los rectores y con los presidentes de Junta de Acción Comunal de cada vereda inicialmente para llevar agua de buena calidad a las situaciones educativas en donde hace falta y segundo por medio del comité de gestión del riesgo”, afirmó.

Según el alcalde, entre las comunidades afectadas hay familias que contaban con reservorios y sistemas de almacenamiento, pero estos ya presentan niveles bajos. Algunas personas también dependen del agua de quebradas para sus actividades diarias.

“Exactamente 10 veredas la cual incluye la vereda del centro y en ese momento más o menos aproximadamente unas 2.500 personas están siendo afectadas por el tema de desabastecimiento de agua”, agregó el mandatario.

Mientras se mantiene la emergencia en la zona rural, Rodríguez señaló que el casco urbano continúa con disponibilidad de agua gracias al sistema de acueducto que capta el recurso del río La Cebada y lo conduce hasta Sutamarchán para su tratamiento. La Alcaldía mantiene el suministro mediante sus operarios para las comunidades que lo requieren.