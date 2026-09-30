Quema de basura habría provocado el incendio entre Iza y Firavitoba en Boyacá

Firavitoba

Un incendio de cobertura vegetal registrado en la vereda Usamena, en Iza, fue controlado y finalmente liquidado gracias al trabajo conjunto de organismos de emergencia y autoridades. La conflagración se presentó en un sector donde confluyen las jurisdicciones de Iza, Firavitoba y Pesca, aunque la mayor afectación se concentró en territorio de Iza.

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Firavitoba, Yeison Andrés Preciado Preciado, indicó que las unidades acudieron luego del reporte realizado por la Administración Municipal y adelantaron labores para evitar que las llamas continuaran extendiéndose.

“Se reportó el incendio por parte de la administración municipal, a lo cual acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios buscando contener la propagación del mismo incendio, y pues se logra tener un parte de tranquilidad donde ya se puede controlar el incendio”, aseguró Preciado.

En la atención de la emergencia también participaron Bomberos Voluntarios de Sogamoso, personal del Ejército del Batallón Tarqui y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Iza, que apoyó las labores logísticas y de coordinación.

Una de las principales preocupaciones era la cercanía de algunas viviendas con la zona afectada. Sin embargo, la intervención de los organismos de emergencia permitió proteger las estructuras y evitar daños.

“La rápida acción de los bomberos de lograr proteger la infraestructura y luego continuar con la contención del incendio en la capa vegetal, pues nos permitió hacer un control del fuego sin que se pudiera tener alguna afectación a las viviendas que estaban cercanas”, agregó el comandante.

Investigan las causas

Por ahora no existe una causa confirmada del incendio. El comandante señaló que se manejan dos hipótesis mientras avanzan las primeras verificaciones en el sector.

“Hasta el momento no tenemos como tal una causa del incendio que se pueda concertar. Sin embargo, se manejan dos hipótesis: una es el tema de las cuerdas que pudieron haber pegado contra las ramas de los árboles y también la posible realización de una quema de basuras que se salió del control”, dijo.

Tras las labores de los organismos de emergencia, el incendio quedó controlado y liquidado, sin reporte de afectaciones a las viviendas cercanas.