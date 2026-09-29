Estudiante de Nobsa obtuvo 413 puntos en las pruebas Saber 11

Emmanuel Julián Niño se prepara para estudiar Economía y sueña con llegar al Banco de la República.

Nobsa

A sus 16 años, Emmanuel Julián Niño Cristancho, estudiante del Liceo Holcim de Nobsa, obtuvo 413 puntos en las pruebas Saber 11 A-2026, alcanzando el percentil 100, resultado que lo ubicó por encima del 99,9 % de los estudiantes que presentaron la prueba en el país.

Emmanuel obtuvo 100 sobre 100 en Lectura Crítica, 80 en Matemáticas y más de 75 puntos en las demás áreas, convirtiéndose en el estudiante con el puntaje más alto de su institución.

El joven aseguró que el resultado es producto de una preparación que comenzó desde el año pasado con simulacros de PreICFES y clases con diferentes grupos.

“Desde el año pasado me venía preparando con el PreICFES de Los Tres Editores, más que todo haciendo simulacros. También estuve un tiempo con clases con Juan y finalmente con Grupo 500, donde estuve durante gran parte de mi proceso”, contó.

Según Emmanuel, los simulacros fueron fundamentales para afrontar la prueba con tranquilidad.

“Como ya había presentado varios simulacros, pude mantenerme tranquilo y con calma. Si no tenía certeza de una respuesta, seguía con la siguiente pregunta para no perder tiempo. Al final me sobró alrededor de media hora y ahí pude repasar todas las preguntas”, explicó.

El estudiante también destacó el acompañamiento del Liceo Holcim de Nobsa, donde desde décimo grado venían realizando simulacros y actividades de preparación.

Al conocer su resultado, Emmanuel dijo sentirse “muy feliz y orgulloso” y reconoció que fue una sorpresa obtener un puntaje tan alto.

Ahora contempla estudiar Economía, aunque también analiza opciones como Ciencia de Datos y Estadística. Entre sus metas está llegar a ocupar cargos relacionados con la economía nacional e internacional, como la codirección del Banco de la República o posiciones en entidades de alto gobierno y organizaciones internacionales.