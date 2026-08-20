Muertes violentas aumentan en Boyacá: accidentes de tránsito disparan las cifras en 2026

Los accidentes de motociclistas en Tunja han incrementado el número de fallecidos en el primer semestre de 2026, con relación al mismo periodo del año anterior/ Foto: Prensa Bomberos Tunja.

Tunja

Las muertes violentas registradas en Boyacá aumentaron durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. De acuerdo con cifras de Medicina Legal, entre enero y junio se reportaron 297 casos, 14 más que en 2025.

El profesor Jacinto Pineda, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), analizó las cifras y advirtió que el principal motivo de preocupación está relacionado con las muertes ocurridas en eventos de transporte.

“En el primer semestre del 2026 en Boyacá se registraron 297 muertes violentas. Esto se traduce que cuando comparamos con el 2025, igual periodo, hubo 14 muertes violentas más”, explicó.

El mayor incremento se presentó en las muertes relacionadas con eventos de transporte, que pasaron de 104 casos en 2025 a 136 en 2026, lo que representa un aumento del 33 %.

“Aquí hay que señalar que la mayor preocupación por su incremento están las muertes en eventos de transporte. Mientras en el 2025 se habían registrado 104, en el 2026, de enero a junio, van 136”, señaló Pineda.

El docente explicó que esta categoría incluye diferentes hechos relacionados con la movilidad y que las motocicletas representan una parte importante de las víctimas.

“Es importante recordar que en el 52 % de los casos, las víctimas se transportaban en una motocicleta. Este es uno de los temas más preocupantes, no solo en Boyacá, sino a nivel del país”, afirmó.

Para Pineda, el incremento de las muertes asociadas a accidentes de tránsito requiere revisar las condiciones de movilidad y el uso de motocicletas en el departamento.

“El tema de las motocicletas tiene que repensarse frente al alto número de muertes que se registran”, sostuvo.

Homicidios bajaron, pero suicidios aumentaron

Mientras las muertes en eventos de transporte registraron un aumento significativo, los homicidios presentaron una reducción. Según las cifras analizadas, pasaron de 45 casos en 2025 a 40 en el primer semestre de 2026.

En cuanto a los suicidios, se registró un incremento, al pasar de 34 a 37 casos durante los mismos periodos.

“Y por último, el tema del suicidio. El tema del suicidio también hay que anotar que se aumentó al pasar del 34 a 37 suicidios en Boyacá”, indicó el profesor.

Tunja concentra el mayor número de casos

Entre los municipios del departamento, Tunja registró el mayor número de muertes violentas, con 28 casos entre enero y junio de 2026.

De acuerdo con el análisis, de estos casos, 14 correspondieron a muertes en eventos de transporte, seis fueron accidentales, cuatro suicidios y cuatro homicidios.

El profesor señaló que el fenómeno de las muertes asociadas al tránsito no está concentrado únicamente en la capital boyacense, sino que se presenta en diferentes municipios del departamento.

“No hay una ciudad exenta de este fenómeno. Por el contrario, es un fenómeno que se distribuye espacialmente en el territorio boyacense”, aseveró.