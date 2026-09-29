Un municipio de Boyacá entra en alerta por desabastecimiento de agua ante avance de la sequía

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, incluyó a Buenavista, Boyacá, entre los municipios que se encuentran en alerta naranja por problemas de abastecimiento de agua. La entidad reportó que 35 municipios de su jurisdicción, entre Cundinamarca y Boyacá, afrontan algún grado de afectación por la disminución de la disponibilidad del recurso hídrico.

De acuerdo con la CAR, Buenavista presenta actualmente cortes parciales de agua, por lo que las autoridades deben aplicar medidas de uso eficiente y ahorro para evitar que la situación se agrave. El municipio hace parte del grupo de localidades en alerta naranja, mientras otros territorios de Cundinamarca ya enfrentan escenarios más críticos, con racionamientos estrictos, suministro mediante carrotanques e incluso declaratorias de calamidad pública.

La Corporación anunció además el fortalecimiento de los controles contra las captaciones ilegales, los riegos no autorizados y otras prácticas que puedan afectar la disponibilidad del agua. El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, aseguró: «...El agua es para la gente. Estamos desplegando operativos inmediatos para sellar captaciones ilegales y frenar riegos no autorizados...»

La alerta se mantiene ante los pronósticos que advierten una posible prolongación del fenómeno de El Niño y escenarios de sequía que podrían extenderse hasta agosto de 2027. La CAR informó que durante 2026 ha iniciado más de 300 procesos sancionatorios por afectaciones al recurso hídrico, entre ellas captaciones sin concesión, desviación de cauces, ocupación de rondas y explotación de pozos sin autorización.