Veteranos piden revisión urgente del dispensario médico del Grupo Silva Plazas por deterioro

También denuncian dificultades en la contratación de servicios médicos y solicitan garantías para la atención de veteranos, sus familias y militares activos.

Duitama

Los veteranos de las Fuerzas Armadas en Boyacá hicieron un llamado a la Gobernación, la Dirección de Sanidad Militar y el Ministerio de Defensa Nacional para que se realice una inspección técnica y estructural urgente al Dispensario Médico del Grupo de Caballería José Miguel Silva Plazas, en Duitama, debido al deterioro que presenta la infraestructura.

Las declaraciones fueron entregadas a Caracol Radio por un representante de los veteranos que, por razones de seguridad, solicitó que su nombre no fuera divulgado. Según explicó, el deterioro de la edificación se viene evidenciando desde hace varios meses y la situación se habría agravado tras el sismo registrado recientemente en el país.

“Esta estructura viene presentando varios meses de deterioro, especialmente en su parte estructural, y la agudizó el terremoto que sucedió en los meses pasados en Colombia. Esto la deterioró totalmente, pues quedó altamente afectada”, señaló el representante.

Ante esta situación, los veteranos solicitaron una evaluación profesional que permita establecer las condiciones reales de seguridad de la edificación y determinar si requiere obras de mantenimiento, reforzamiento estructural o la construcción de una nueva sede.

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El dispensario cumple una función fundamental para la comunidad militar de Boyacá, al prestar servicios a veteranos, sus familias y personal militar activo. De acuerdo con la información entregada por los veteranos, son más de 6.000 usuarios los que dependen de estos servicios de salud.

La preocupación no se limita a las condiciones físicas del inmueble. El representante también denunció dificultades relacionadas con la contratación de servicios médicos externos y la atención de especialistas.

“En este momento el dispensario médico del Grupo Silva Plazas no tiene contratación con la red externa para recibir algún tipo de atención de especialistas y profesionales”, afirmó.

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Según el denunciante, esta situación ha generado dificultades para la atención de pacientes que requieren servicios que no están disponibles en el dispensario, obligando en algunos casos a los veteranos y sus familias a desplazarse hasta Bogotá y asumir gastos de transporte, alimentación y hospedaje.

También relató el caso de un veterano que estaba hospitalizado y preparado para un procedimiento quirúrgico, pero que, según su versión, no pudo ser intervenido por dificultades relacionadas con los pagos y la contratación.

Asimismo, mencionó el caso de un adulto mayor que fue remitido a un hospital de Paipa y cuya familia habría tenido que asumir gastos superiores a cuatro millones de pesos por la atención.

Piden respuestas

El representante aseguró que los veteranos han presentado solicitudes y quejas ante la Dirección de Sanidad, pero afirmó que no han recibido una respuesta oportuna sobre las condiciones de la infraestructura.

“Se han dirigido diferentes solicitudes y quejas, pero no se ha tenido una respuesta oportuna de parte de la Dirección de Sanidad, quien es nuestra ordenadora del gasto, la que envía los recursos económicos o genera los proyectos para mejorar las condiciones del dispensario”, manifestó.

Los veteranos también consideran que debería evaluarse la posibilidad de construir una nueva infraestructura en los terrenos donde funciona el Grupo Silva Plazas, al señalar que son predios de la Nación y podrían permitir el desarrollo de un dispensario con condiciones adecuadas para la prestación del servicio.

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La preocupación aumentó, según el representante, debido a que el dispensario que funcionaba en el Batallón Simón Bolívar habría quedado destruido tras un atentado, por lo que usuarios de otras zonas, incluida Tunja, estarían llegando al Grupo Silva Plazas para recibir atención.

Por esta razón, los veteranos reiteraron el llamado a la Gobernación de Boyacá, la Dirección de Sanidad Militar y el Ministerio de Defensa para que se realice una inspección técnica de la edificación y se adopten las medidas necesarias antes de que pueda presentarse una emergencia.

“Nuestros veteranos, sus familias y nuestros militares merecen instalaciones seguras, dignas y adecuadas para recibir y prestar los servicios de salud”, señalaron.