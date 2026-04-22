Rector de la U. San José habla por primera vez tras escándalo de diplomas y admite “falla interna”

Educación

Hasta ahora, la institución se había pronunciado a través de comunicados, sin una vocería directa sobre el proceso por presunta falsificación de títulos universitarios que investiga la Fiscalía General de la Nación.

“Sí hubo una falla (…) la institución adelanta procesos de revisión, planes de mejoramiento y ajustes organizacionales con acompañamiento del Ministerio, Por eso entra la institución a revisar las funciones de todos los funcionarios" explicó el rector Carlos Rodríguez.

En ese sentido, el directivo fue enfatico en manifestar que siendo revisado el caso conforme a los procedimientos internos y en articulación con las autoridades competentes.

El rector insistió en que, hasta el momento, no existe evidencia de otros hechos similares, por lo que la situación correspondería a la situación puntual de Juliana Guerrero.

“En este momento no existe ningún otro hecho similar o igual”.

Asimismo, confirmó que la universidad ha puesto a disposición de los organismos de control toda la información requerida para el análisis, y que actualmente existe acompañamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional en los procesos de verificación y seguimiento.

Igualmente, indicó que la institución se declaró víctima dentro del proceso, al considerar que no hubo participación consciente en la expedición del título que hoy es objeto de cuestionamientos.

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Fallas identificadas y procesos de revisión interna

El rector también señaló que, en el marco de las revisiones adelantadas, se han identificado posibles fallas internas que están siendo objeto de análisis.

Entre ellas, mencionó eventuales problemas relacionados con la seguridad de los procesos, así como posibles casos de extralimitación de funciones dentro de la organización.

Frente a este panorama, explicó que la institución avanza en un proceso de revisión integral de sus procedimientos académicos y administrativos, así como en la implementación de ajustes orientados a fortalecer los mecanismos de control.