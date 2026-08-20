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20 ago 2026 Actualizado 20:31

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Justicia

Títulos falsos Juliana Guerrero: condenaron a exsecretario de Fundación San José a 3 años de cárcel

Se trata de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien firmó preacuerdo con la Fiscalía y podría ser condenado a 3 años de prisión.

Fundación San José, Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez. Foto: Caracol Radio / Redes sociales

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El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez a 3 años de prisión, tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía en el que admitió haber autorizado la expedición de diplomas falsos en favor de Juliana Guerrero.

En contexto: Exsecretario de la Fundación San José confesó que falsificó títulos académicos de Juliana Guerrero

El juez argumentó que el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, cumplió con los parámetros que establece la ley.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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