Títulos falsos Juliana Guerrero: condenaron a exsecretario de Fundación San José a 3 años de cárcel
Se trata de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien firmó preacuerdo con la Fiscalía y podría ser condenado a 3 años de prisión.
El juez 46 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó al exsecretario de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez a 3 años de prisión, tras avalar el preacuerdo suscrito con la Fiscalía en el que admitió haber autorizado la expedición de diplomas falsos en favor de Juliana Guerrero.
En contexto: Exsecretario de la Fundación San José confesó que falsificó títulos académicos de Juliana Guerrero
El juez argumentó que el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, cumplió con los parámetros que establece la ley.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...