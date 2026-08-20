Miguel Borja llegó al fútbol de México: así lo presentó América como su nuevo fichaje

Duró poco la travesía de Miguel Ángel Borja en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos, al que llegó en enero del presente año luego de terminar contrato con River Plate. El delantero cordobés disputó 16 partidos con el Al Wasl de ese país y marcó 8 goles, pero las tensiones por la guerra en el Medio Oriente llevaron al futbolista a rescindir contrato y quedar como agente libre.

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El jugador de 33 años llegó a suelo mexicano el pasado miércoles 19 de agosto, superó los exámenes médicos y este jueves fue anunciado oficialmente como refuerzo del que para muchos es el club más grande de ese país: el América.

Así fue presentado Borja como refuerzo del América

En el video de oficialización aparece el entrenador del equipo, el uruguayo Guillermo Almada, escribiendo en un tablero las virtudes de Miguel Borja: “Goleador, movilidad, generosidad, solidaridad y esfuerzo”. Finalmente, sale el jugador anunciándole su arribo a los hinchas: “Águilas, llegué”.

Borja estuvo sonando para llegar al Cruz Azul cuando se encontraba en River Plate, pero finalmente no se pudo liberar la plaza de extranjero y eligió ir a Emiratos Árabes Unidos. Ahora se vincula al América con una reducción salarial, pues en ese país ganaba entre 3 y 4 millones de dólares anuales.

Se habla que en México ganará 2 millones de dólares y tendrá contrato por un año, pero con la opción de extenderse por uno más si se cumplen objetivos.

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Borja será el cuarto colombiano en las Águilas, pues tendrá como compañeros a Cristial Alexis Borja, Óscar Perea y José Raúl Zuñiga, quien incluso podría llegar a ser una de sus competencias por el puesto.

Se espera que Borja viaje junto al plantel para el duelo de este viernes ante Juárez por la fecha 5 de la Liga de México que lidera el América. No obstante, no podría hacer parte del juego mientras se tramita su visado de trabajo

Se prevé que Borja esté disponible para hacer su debut con el América para el próximo miércoles 26 de agosto en el duelo contra Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Borja y un palmarés envidiable

En México y con uno de los mejores equipos, Borja espera añadirle a su palmarés nuevos títulos. Ya cuenta con Copa Libertadores (Nacional en 2016), Copa Sudamericana (Santa Fe en 2015), dos Superligas de Colombia, una Liga de Argentina, una Copa Colombia, entre otros.

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Este será el club número 13 en la carrera de Miguel Borja, tras Cúcuta, Cali, Inter Palmira (antes Cortuluá), Inter Bogotá (antes La Equidad), Livorno de Italia, Olimpo de Argentina, Santa Fe, Nacional, Palmeiras, Junior, Gremio, River Plate y Al Wasl.