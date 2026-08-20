Santos Borré sobre su cruce con el DT Eduardo Coudet: “Cosas que pasan en el campo”

Rafael Santos Borré durante su partido ante Santa Fe en El Campín. (Photo by Andres Rot/Getty Images) / Andres Rot

Rafael Santos Borré fue titular con River Plate en el empate 1-1 en Bogotá ante Santa Fe, en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El delantero barranquillero permaneció en el campo de juego durante 62 minutos, siendo reemplazado por Thiago Almada.

Al final del encuentro, el delantero colombiano, en diálogo con DSports valoró el empate en Bogotá, teniendo en cuenta que la serie se definirá en Argentina. Por su parte, le restó importancia a su cruce con su técnico, Eduardo Coudet, durante el partido.

Sobre su cruce con el Chacho, comentó: “Cosas que quedan en el partido, quería que fijara un poco más a los centrales, que quedara ahí sosteniendo un poco más. Cosas que pasan en el campo”.

Entretanto, sobre el encuentro, analizó: “Un partido como se esperaba, difícil, apretado, cerrado. Ellos tuvieron algunas chances más que nosotros, pero nosotros nos llevamos un resultado importante, sabemos que cerramos en nuestra casa, allá somos fuertes, la llave está abierta y esperar que en el Monumental podamos sacar un buen resultado”.

De lo que cambiará para el juego de vuelta, mencionó: “La altura, la velocidad de la pelota, recuperar algunos jugadores que tenemos tocados, eso te hace mucha diferencia. Estar de local y en tu casa, eso cambia el panorama de la llave”.

Sobre los insultos recibidos de la hinchada de Santa Fe, declaró: “Estoy acostumbrado, me ha tocado venir con el Cali, sé que es una plaza difícil, que es complicado aquí”.

Mensaje para la hinchada

Finalmente, Santos Borré pidió paciencia a los aficionados, de cara al compromiso de vuelta: “Al hincha, tener un poco de paciencia. La Copa en ese sentido es complicada, nosotros no podíamos quedar muy expuestos acá y que nos lleváramos una desventaja que fuera difícil de revertir en el Monumental. La llave esta abierta y en nuestra casa nosotros somos muy fuertes y ya lo hemos demostrado en otros momentos de Copa”.

El juego de vuelta se llevará a cabo en el estadio Más Monumental de Buenos Aires el miércoles 26 de agosto, duelo que se disputará a partir de las 7:30PM, hora colombiana.