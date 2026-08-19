Mario Yepes, crítico con Lorenzo: “No comparto que el asistente de la Selección no sea colombiano”

Luis Amaranto Perea dejó un espacio en el cuerpo técnico de la Selección Colombia, que seguirá liderado por Néstor Lorenzo. Perea estuvo en el Mundial 2026 sabiendo que sería quien asumiría como entrenador de Independiente Medellín, donde incluso ha tenido buen rendimiento en el comienzo de su era.

Con la vacante disponible, comenzaron a sonar nombres de posibles ocupantes del cargo, siendo incluso vinculado el de Radamel Falcao García o el ofrecimiento que hubo por parte de Juan Carlos Osorio. No obstante, a falta de la oficialización, el elegido por Lorenzo es su compatriota, José María Bazán, de 56 años.

Mario Yepes, crítico con Néstor Lorenzo

Mario Alberto Yepes es una voz autorizada cuando de la Selección Colombia se trata. El caleño disputó 102 partidos con la Tricolor y supo ser capitán de la misma, pero no le gustó la decisión de que sea un extranjero quien acompañe a Néstor Lorenzo como su asistente, aunque sí valoró que se le diera continuidad al proceso con el argentino.

“Fui una de las personas que estuvo de acuerdo y sigue estando de acuerdo con lo que hizo el presidente de la Federación en darle continuidad a Néstor, apoyo esa decisión, pero no comparto que el asistente técnico no sea colombiano, eso no lo comparto y no tengo ningún inconveniente en decirlo”, dijo Yepes en diálogo con ESPN.

Le puede interesar: Selección Colombia: confirmados los tres partidos amistosos de la próxima fecha FIFA

Yepes manifestó que el que reemplace a Perea debería ser colombiano: “La persona para reemplazar a Luis Amaranto todavía tiene que ser colombiano por muchas razones, es mi pensamiento y no sé que decisión se va a tomar. Se debería dar continuidad en que el asistente técnico sea colombiano”.

No obstante, dudó sobre si, en caso de que se lo ofrecieran, aceptara el cargo: “No creo que me lo vayan a ofrecer y la verdad no sé si lo aceptaría, pero sí siento que debe ser un colombiano”.

¿Quién es José María Bazán?

José María Bazán, nacido el 14 de octubre de 1971, se desempeñó como defensor central y vistió las camisetas de Platense, Blooming (Bolivia), Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Iraty (Brasil), WTAMU Buffaloes (Estados Unidos) y Defensores de Belgrano. Además hizo parte de la Selección Argentina Sub 20.

Inició como asistente técnico del colombiano Óscar Perea en 2014 y permaneció en el cargo en Dallas FC hasta 2023. También estuvo con Pareja en Xolos de Tijuana y Orlando City.

Daniel Muñoz estaría cerca de cambiar de equipo en la Premier League: “Habrá negociaciones serias”

Una de sus principales virtudes es el hecho de potenciar jugadores jóvenes y lo hizo en Estados Unidos con Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Paxton Pomykal y Jesús Ferreira en la Dallas FC Academy, en donde fue entrenador entre 2011 y 2023.