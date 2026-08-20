¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?: Prográmese, tras la reanudación de la Liga Colombiana

La última vez que Millonarios jugó en Liga fue el pasado 4 de agosto en la victoria 2-0 contra Deportivo Pasto en el Campín. Debido a la tragedia del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, la Liga sufrió cambios en los horarios de las fechas que se iban a jugar durante esa semana.

El mismo 10 de agosto Millonarios tenía un duelo vital en el Atanasio Girardot contra un Independiente Medellín, que viene invicto en la Liga. Esa misma semana, el 14, el equipo capitalino se iba a enfrentar por Copa Colombia ante Barranquilla, que había eliminado sorpresivamente al Junior desde la definición desde el punto penal. Tan solo tres días después enfrentaría la fecha 5 en su estadio, contra el Deportivo Cali, con el cual comparte la misma cantidad de puntos.

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Los embajadores volverán a tener acción en Liga este sábado 22 de agosto frente a Águilas Doradas, en condición de visitante. El partido corresponde a la fecha 6 y, a diferencia de Millonarios, este será el segundo juego de Águilas luego de la reprogramación. En la fecha anterior, el equipo antioqueño logró ganar en condición de local frente a Llaneros, el gol del triunfo lo puso un ex-Millonarios, Ricardo “el caballo” Márquez.

Cómo le ha ido a Millonarios en el segundo semestre

Actualmente, el conjunto Azúl ocupa la sexta posición con 6 puntos, luego de dos victorias, contra Junior y Pasto, y una derrota en la primera fecha contra Atlético Bucaramanga.

Por Copa, el equipo esperaba rival para los octavos de final. Barranquilla fue el equipo que logró superar la fase 1B y el duelo será el 30 de agosto en la ciudad caribeña. Debido al terremoto y los consecuentes cambios de fecha, la llave será a partido único, decisión que se tomó en la asamblea de la Dimayor el pasado 19 de agosto.

En la tabla de la reclasificación necesita sumar y seguir recortando ventajas. El equipo es undécimo con 32 puntos pero está a tan solo 3 unidades del séptimo puesto, que es el que da el último cupo a torneos internacionales.

Prográmese con los siguientes partidos del equipo

vs Águilas Doradas

Fecha: 22 de agosto

Estadio: Alberto Grisales

Jornada: 6

vs Llaneros FC

Fecha: 27 de agosto

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Jornada: 7

vs Inter de Bogotá

Fecha: 30 de agosto

Estadio: El Campín

Jornada: 8