Más de 50 familias damnificadas permanecen en el albergue de Armenia tras el terremoto

Armenia

Tras más de una semana del terremoto se consolida el apoyo del albergue en el coliseo del sur de la ciudad para los afectados.

Precisamente Gonzalo Betancourt de la secretaría de desarrollo social de la alcaldía municipal explicó que cuentan con un proceso con el fin de generar todas las condiciones necesarias para que quienes llegan sean realmente damnificados de la emergencia sísmica.

Enfatizó que a las personas que arriban al lugar se les pone una manilla para lograr verificar la situación y empezar todo el proceso para entregar el acompañamiento respectivo.

“Nos dicen “No, es que yo soy damnificado.” Seguramente como no tenemos todas las capacidades lo dejamos ingresar, Pero le entregamos una manilla y automáticamente le hacemos visita. La manilla es para el control de la visita, para el control de la entrada. Usted está acá por seguridad, pero si usted no es damnificado, inmediatamente tiene que desocupar y si no lo denunciamos penalmente porque usted no puede tener ayuda si usted no es damnificado y eso es un delito penal”, advirtió.

Asimismo, fue claro que quien no sea damnificado debe desocupar el albergue entendiendo que ocupa el espacio de una persona que realmente está necesitando la ayuda. Además, mencionó que con respeto retiran a quienes llegan a buscar show mediático porque el espacio es para ayudas humanitarias y no para likes en las redes sociales.

En cuanto a los animalitos, dijo que es un compromiso muy grande de los propietarios para garantizar la buena convivencia del lugar, sin embargo, los atienden con las donaciones que llegan al centro de acopio dispuesto por la alcaldía.

“Nosotros hemos dejado ingresar las mascotitas, los gaticos y los perritos. ¿Qué ocurre? le decimos a las personas, primero, si se porta mal es porque el dueño no está pendiente de él, Pero hay mascotas que tenemos, tenemos como 14 mascotas entre gatos y perritos, Pero que todas las personas tienen que estar atentos porque hay unas mascotas que están en la parte de arriba, los estamos ubicando en la parte de arriba", dijo.

Añadió: “Además un albergue se vuelve un como un albergue comunitario, todos unidos. Estamos tratando de tenerlos muy organizados, pero a pesar de eso se presentan novedades. acá no es un pasadía, acá es porque son realmente damnificados y usted para qué tiene tres cremas dentales y son dos personas allá. Tenemos ese control, o para qué usted se va a llevar siete pacas de pañales y usted tiene un niño. Esto es para todos y hay que hacerlo rendir.”.

También invitó a quienes soliciten mano de obra para que tengan en cuenta a las personas que se encuentran en el albergue para que logren retomar su sustento.