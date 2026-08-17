Una semana del terremoto, 80% de la infraestructura física del Quindío afectada, 29.000 damnificados

Armenia

El 80% de la infraestructura del Quindío se ha visto afectada por el terremoto del lunes 10 de agosto, el gobernador del Quindío y el llamado a seguir ayudando a ese departamento.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis y el alcalde de Armenia, James Padilla García que entregaron un reporte de cómo está la ciudad y el departamento luego de una semana del terremoto.

Datos de afectación por terremoto

Según la gobernación del Quindío, a la fecha van 29.428 damnificados, tres personas fallecidas, 483 heridos, 7.861 viviendas urbanas afectadas, 2.121 viviendas rurales con daños, 1.777 viviendas colapsadas, 165 instituciones educativas con daños, 14 hospitales afectados en su estructura, 28 centros religiosos, 10 sedes de las alcaldías de municipios afectadas, 13 edificaciones de la cultura con daños

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis indicó “es un mensaje muy especial a la gente. La gente dice que, porque tuvimos solo tres muertos, pues que no pasó absolutamente nada. Yo quiero devolverme hacia atrás. En el año 99 que tuvimos el terremoto, tuvimos más de 1,200 muertes en el departamento del Quindío. Donde no hubiera existido ese terremoto, hoy estaríamos desaparecidos en el Quindío.

¿Qué nos dio a nosotros eso?

Que las nuevas construcciones que hicieron después del 99 cumpliendo con la NSR, la norma sismo resistencia, que hoy gracias a toda esa infraestructura que la gente construyó bien hecha, pues tuvo problemas en estructuras, claro que sí. En obras menores, claro que sí.

Pero quiero decirles, casi el 80% de la estructura del Quindío ha tenido y sufrió, hoy las instituciones educativas que hoy vemos y que tenemos en el departamento del Quindío están afectadas casi en un 70% de 32,000 niños que tiene el Quindío, matriculados y que no son del de la ciudad capital, solamente los otros municipios que es lo que nos corresponde a nosotros, 22,000 niños están siendo afectados.

Adrián Trejos

Por eso es un llamado a todos que no crean que, porque aquí no hubo muertos, no pasó absolutamente nada. Hoy tenemos unos hospitales colapsados. El hospital San Juan de Dios no opera ni el cuarto, quinto o sexto piso. Nos tocó que traer un albergue temporal, un hospital temporal. También el hospital La Misericordia nos tocó que evacuarlo, hoy están operando en el centro social. Ayer estuve allí mirando cómo están las instalaciones y cómo está operando el hospital La Misericordia.

La afectación en la zona rural

También quiero decirle algo. Un gran problema que tiene el Quindío, porque yo hoy recorrí el departamento y en los municipios los más afectados son nuestros campesinos y todas las fincas rurales en un 80% están todas afectadas.

Fincas sin cubiertas, otras fincas completamente destruidas y eso es un llamado para que, por favor, nos ayuden con materiales, nos ayuden con tejas para recuperar toda esta infraestructura que hoy se ha perdido.

El alcalde de Armenia, James Padilla García

Nosotros, desde el primer momento, trabajando muy duro, muy de una manera juiciosa, para no cometer los mismos errores que se cometieron hace 27 años. Ya tenemos registradas informaciones de 15,000 personas donde reportan los daños en sus viviendas. Ya tenemos diferentes grupos médicos, psicológicos, de infraestructura, social, que están recorriendo los sectores de Armenia para determinar cuáles son las víctimas.

Sabemos ya que hay un consolidado de 134 heridos que están siendo atendidos en diferentes instituciones médicas y que ya están evolucionando de manera positiva. Un solo fallecido, la señora que entró en pánico y se tiró de un tercer piso,

Adrián Trejos

Pero seguimos trabajando, nuestras empresas públicas de Armenia haciendo un trabajo constante de recolección de escombros. Ya tenemos un punto establecido de para escombrera municipal en esta situación de calamidad.

Es absolutamente pertinente y necesario la radicación de estos elementos aquí en este sector donde se ha instaurado. Estamos cumpliendo, estamos haciendo el procedimiento que se requiere, trabajando de una manera decente y demostrándole a la gente de cada uno de los rincones de Armenia que la administración está presente.

Y finalmente decirle a la gente que, entendiendo lo que está afectando, el proceso de reconstrucción o reparación será de largo aliento.

Con una relatividad, nosotros ya vivimos esta experiencia, desafortunadamente, pero de lo de lo malo hay que sacar lo positivo y es así que estamos haciendo la caracterización uno a uno de las viviendas, de las de las estructuras que han sido vulneradas. Tenemos esta información ya consolidadas para el día martes presentarlo al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para solicitar la ayuda, los beneficios, los auxilios que nos van a enviar del Gobierno Nacional.