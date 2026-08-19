Gobernador Quindío analiza posibilidad de empréstito para proceso de reconstrucción post terremoto

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis dijo que están analizando hacer un empréstito por 60 mil millones de pesos para iniciar el proceso de reconstrucción, pero además espera el apoyo de la empresa privada.

El mandatario departamental en rueda de prensa con los medios de comunicación hablo de las acciones frente al proceso de reconstrucción de las viviendas y apartamentos tanto en la zona rural y urbana que se vieron afectados por el terremoto en el Quindío.

Según el último censo son 10.861 viviendas y apartamentos en la zona urbana y rural de los 12 municipios del Quindío se sufrieron afectación por el terremoto, y 1.972 viviendas colapsadas en todo el departamento.

El gobernador indicó “Estamos analizando con la Secretaría de Hacienda, mirando qué capacidad financiera tiene el Departamento del Quindío, porque lo dijo muy claro el Presidente de la República. Aquí tienen que estar los empresarios, pero aquí también tienen que estar los alcaldes, los gobernadores haciendo el esfuerzo, porque es que esto se construye es entre todos. Y eso es un mensaje muy claro que dio el Presidente, y así yo creo que tiene que hacer.

Y agregó “Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo económico también para apostarle y apoyar a todas esas personas que hoy lo han perdido todo. Se está haciendo el análisis, apenas se está mirando qué tipo de semáforo tiene. Si está en verde puede ser 60.000 millones de pesos. Es depende de lo que nos arroje hoy ese análisis para poder nosotros sacar cuánto podemos prestar para este ejercicio.

Controles para evitar falsos damnificados

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis dijo que con la Policía se han establecido controles en las fronteras con otros departamentos para evitar que falsos damnificados lleguen a la región y accedan a las ayudas

Es que, en el PMU, lo que montamos en el Consejo Departamental de Riesgo se le habló al coronel de la policía, al coronel del ejército, que bloqueáramos las entradas de Risaralda, del Valle, del Tolima, al departamento del Quindío.

Vamos a tener unos retenes porque no podemos tener irresponsables de que la gente venga y hagan una en un asentamiento y pongan carpas y empiecen a mirar cómo se pueden llevar una vivienda en el departamento del Quindío.

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Algo muy claro que hoy están montando esa política en el Ministerio de Vivienda. Las viviendas no se van a dar para personas que estaban en zonas de alto riesgo. Las viviendas no se van a dar para los que estaban en arrendamiento.

Solamente las viviendas que se van a dar es para la persona que tenía su casa con su escritura legalmente propietarios. Y a esos que le está apuntando hoy el gobierno. No podemos dejar que se vengan otras personas de otras regiones a aprovecharse de la situación para tener vivienda en el Quindío que nos sucedió a nosotros en el 99.

Y también quiero contarles que inmediatamente de ese Consejo Departamental de Riesgo que hicimos ayer, colocamos todas esas cámaras que ustedes ven que tenemos en todo el departamento del Quindío, estamos haciendo un seguimiento minucioso a todas las personas, vehículos que estén llegando fuera del territorio, vehículos que estén con identificación facial, estamos nosotros haciendo todo este análisis porque no podemos permitir y tenemos que blindar el territorio del departamento del Quindío.