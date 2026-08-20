La inseguridad es uno de los grandes problemas: Secretario de Desarrollo Económico de Pereira

Cristian Toro, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, dio a conocer que tras el terremoto se han presentado saqueos. Foto: Getty Images/ Alcaldía de Pereira

Se cumplen 10 días del terremoto del pasado 10 de agosto que afecto a varias zonas del país y que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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Pereira fue una de las ciudades más afectadas por el temblor, que ha dejado 99 muertos y muchas afectaciones en edificaciones de la capital del departamento de Risaralda. Asimismo, se han presentando episodios de delincuencia como saqueos en la ciudad.

Además de esto, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de Pereira, Cristian Toro, pasó por los micrófonos del Noticiero del Mediodía y reveló que hay dos grandes problemas que se presentan en la ciudad.

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“Uno de ellos, la inseguridad. Estamos cuidando, protegiendo a través de cercos, a través del acompañamiento de Policía Nacional, a través de seguridad privada que ha estado prestando el servicio, donde todavía hay bodegas llenas de mercancía con lo poco o mucho que le ha podido quedar a nuestros empresarios y comerciantes del centro de la ciudad”, manifestó

De igual manera, señaló que el otro no es menor importante, el cuidado de la vida. “En este momento todavía tenemos muchas edificaciones que siguen cayendo estructuralmente y hemos rogado el favor de que por favor se cuiden, que se protejan, que no salgan todavía al centro de Pereira hasta que Diger infraestructura no terminen de hacer las demoliciones”. agregó.

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