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20 ago 2026 Actualizado 14:25

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“No estaba haciendo política”: Duvalier Sánchez niega entorpecer labores de rescatistas en Cali

El empresario Yadid Jalaff y el representante Duvalier Sánchez se refirieron en 6AM W a las críticas hechas al congresista por presuntamente entorpecer las labores de los rescatistas en Cali tras el terremoto.

Duvalier Sánchez y Yadid Jalaff. Foto: Caracol Radio.

Duvalier Sánchez y Yadid Jalaff. Foto: Caracol Radio.

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Lina María Vega

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Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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