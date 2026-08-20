“No estaba haciendo política”: Duvalier Sánchez niega entorpecer labores de rescatistas en Cali
El empresario Yadid Jalaff y el representante Duvalier Sánchez se refirieron en 6AM W a las críticas hechas al congresista por presuntamente entorpecer las labores de los rescatistas en Cali tras el terremoto.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...