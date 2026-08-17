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Banco de Alimentos de Bogotá movilizó 324 toneladas de ayudas a zonas afectadas por el terremoto

Diana Serpa, gerente de Desarrollo del Banco de Alimentos de Bogotá, habló en Caracol Radio sobre la respuesta humanitaria que se ha desplegado tras la emergencia y destacó la movilización de miles de colombianos para apoyar a las comunidades afectadas.

Según explicó, hasta el momento habían salido 324 toneladas desde la bodega del Banco de Alimentos de Bogotá hacia diferentes regiones del país.

Serpa calificó como “conmovedora” la respuesta de los colombianos y resaltó que incluso personas con menos recursos se han sumado a las ayudas.

“La palabra es una satisfacción y una felicidad de ver cómo la gente se ha volcado a ayudar a quienes más lo necesiten. Los que menos tienen de verdad son quienes hoy más nos están ayudando”.

Chocó, una de las zonas que más preocupa

Entre los territorios atendidos está el Chocó; Serpa explicó que, además de las 28 toneladas enviadas a Quibdó, otras 16 toneladas estaban siendo distribuidas en diferentes localidades de la región.

La situación de Tanguí es especialmente crítica, de acuerdo con la gerente de Desarrollo del Banco de Alimentos, quien señaló que allí el 100 % de las viviendas quedaron destruidas.

Por esta razón, las necesidades ya no se limitan únicamente a alimentos. Las comunidades están solicitando colchonetas, lámparas eléctricas, kits de aseo y elementos de primeros auxilios, entre otros elementos.

Banco de Alimentos pide priorizar las donaciones en efectivo

Uno de los principales llamados de Diana Serpa fue a mantener las donaciones en efectivo, pues permiten adquirir exactamente los elementos que cada comunidad necesita.

“Las ayudas en efectivo son muy importantes porque nos permiten llegar a las regiones con lo que nos están pidiendo”, explicó.

La gerente señaló que, mediante los recursos recibidos, pueden comprar los insumos requeridos y enviarlos directamente a las zonas afectadas.

Serpa advirtió que la atención de las comunidades afectadas será un proceso de largo plazo y pidió no concentrar la solidaridad únicamente en los primeros días de la emergencia.“Esto va a ser largo”.

La estrategia, explicó, consiste en entregar las ayudas de manera organizada y sostenible, a través de organizaciones sociales, bancos de alimentos y parroquias de cada comunidad.

“No estamos llegando con camiones llenos de comida para abrirlos y que se bote y se repartan entre todos”, afirmó.

En desarrollo...

Escuche la entrevista completa AQUÍ: