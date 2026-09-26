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Temor por sismos en Tolima: habitantes de Roncesvalles duermen en carros y carpas fuera de sus casas

La actividad sísmica que se ha registrado en el sur del Tolima mantiene en alerta y con temor a habitantes de municipios cercanos a Chaparral, donde se han presentado cientos de movimientos telúricos en los últimos días. El más reciente ocurrió durante la madrugada y tuvo una magnitud de 4,5.

La situación también se siente en Roncesvalles, municipio ubicado a varias horas de Chaparral, donde algunas familias han optado por no pasar la noche dentro de sus viviendas ante el temor de nuevos movimientos.

Giselle Ramírez, integrante de la Secretaría de Cultura de Roncesvalles, relató en entrevista con Caracol Radio cómo su familia ha tenido que modificar su rutina debido a los constantes sismos.

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Familias duermen en carros y carpas por temor a los sismos

Ramírez explicó que la situación ha generado preocupación entre los habitantes, especialmente durante las noches, cuando el temor a un nuevo movimiento dificulta el descanso.

“Ha sido una situación muy, muy compleja”, señaló la funcionaria, quien contó que su familia decidió adaptar una camioneta para utilizarla como albergue temporal.

Sin embargo, debido a problemas con el vehículo, tuvieron que regresar a su apartamento durante la noche. Allí sintieron el sismo de magnitud 4,5 registrado aproximadamente a la 1:30 de la madrugada.

“Realmente, pues, es muy difícil poder conciliar el sueño”, manifestó.

La preocupación también alcanza a los niños. Ramírez contó que su hija vive con temor ante la posibilidad de que se registre un nuevo movimiento telúrico.

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Así se están refugiando habitantes de Roncesvalles

Aunque no existe un consolidado total de las personas que han abandonado temporalmente sus viviendas, Ramírez indicó que tiene conocimiento de varias familias que han tomado medidas similares.

En las zonas rurales, algunas familias han instalado carpas en los alrededores de sus casas para pasar la noche fuera de las viviendas. En el casco urbano, otras personas han optado por trasladarse temporalmente a viviendas de familiares o conocidos.

De acuerdo con el testimonio entregado a Caracol Radio, hasta el momento la funcionaria tiene conocimiento de cuatro familias que están utilizando carpas y una quinta, la suya, que ha recurrido a un vehículo como refugio.

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Clases fueron suspendidas por la situación

La actividad sísmica también ha generado cambios en las actividades educativas de la zona. Según explicó Ramírez, las clases presenciales fueron suspendidas y los estudiantes están desarrollando sus actividades de manera virtual.

Los docentes, explicó, están enviando guías a los estudiantes para que puedan continuar con sus procesos académicos mientras se mantiene la situación.

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Piden equipos para atender una eventual emergencia

Ante el temor de que pueda presentarse una emergencia de mayor magnitud, desde Roncesvalles hicieron un llamado a las autoridades departamentales y al Gobierno nacional para fortalecer las capacidades de respuesta del municipio.

Ramírez pidió que se entreguen elementos que permitan atender a la población en caso de una emergencia, entre ellos infraestructura para albergues, herramientas y equipos de comunicación.

Además, solicitó reforzar la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, especialmente de los bomberos que atienden las emergencias en la comunidad.

“Queremos hacerle el llamado al Gobierno nacional en caso de una emergencia mayor y, pues, en temas de prevención”, expresó.

La funcionaria insistió en la necesidad de contar con recursos y equipos antes de que pueda presentarse una eventual emergencia, teniendo en cuenta el temor que permanece entre las familias por la actividad sísmica registrada en esta zona del Tolima.

Escuche la entrevista completa AQUÍ:

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