Alcalde de Cali advierte que debe aclararse por qué colapsaron viviendas de reciente construcción

Alejandro Eder, alcalde de Cali, habla sobre el balance en la ciudad tras el terremoto y su preocupación por la cantidad de edificios nuevos que colapsaron

El alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés, confirmó que dos equipos de peritaje comenzaran el análisis para establecer las causas del desplome o daños en edificaciones, en su mayoría en las comunas 17 y 19 en el sur de la capital del Valle, construidas en el último decenio.

“Nosotros por eso vamos a entrar a las zonas de desastre para mirar si lo que ocurrió son, por ejemplo, temas del suelo de las zonas donde se ha construido, si hubo problemas con los códigos antisísmicos o si en algún caso no se utilizaron los materiales que eran o no se cumplió. De ser así procederemos a tomar acciones”, precisó el alcalde de Cali.

“Evidentemente hay algunos edificios que fueron construidos antes de 1984, que es la primera vez que se puso un código antisísmico en Cali y varios de esos se vieron afectados”, agregó.

“Luego otra vez en 1998 y en el 2006 o el 2016,entonces ahí estamos entrando a evaluar para entender qué fue lo que ocurrió y tomar las acciones legales”, dijo Alejandro Eder, alcalde de Cali.

Igualmente se refirió a las zonas más afectadas y donde las principales víctimas, por muerte o de edificios con daños, son en su mayoría de estratos 3, 4 y 5.

“Queda en evidencia que en Colombia no existen programas de apoyo para la clase media, sobre todo lo vemos en este momento y por eso desde Cali queremos plantear un plan de recuperación que ojalá se pueda prolongar, como una especie de apoyo, la clase media colombiana”, dijo el mandatario caleño.

Frente al balance de víctimas, informó que son 143 personas que perdieron la vida en el terremoto y el saldo final de personas rescatadas es de 88 personas.

Añadió el alcalde caleño que actualmente se trabaja para recuperar las últimas dos víctimas y por ello destacó la gran labor de los rescatistas en las últimas 48 horas y expresó que tiene la esperanza de que ya hoy se haya podido rescatar a todas las víctimas y se pueda continuar con el proceso de recuperación.

El balance de familias damnificadas es de 13 mil y con ingenieros y un grupo especializado de la Secretaría de Vivienda se están revisando los 7 mil 600 inmuebles con algún tipo de daño.

“Ya hemos revisado más de mil de los inmuebles afectados y se tienen 400 marcados como de interés, es decir, que tienen daños graves o muy graves y que tendrán que ser demolidos”, advirtió el funcionario.

Finamente, agradeció la solidaridad en Cali y Colombia en este desastre y resaltó que la crisis humanitaria, según la Cruz Roja, puede durar unos tres meses más y por ello se necesitan más ayudas.

“La reconstrucción de Cali tardará tres años, pero la vamos a reconstruir más fuerte, más resiliente e incluyente “terminó diciendo el alcalde Alejandro Eder Garces.

Escuche la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 14:02 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche Caracol Radio EN VIVO: