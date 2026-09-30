En Remedios, continúan desplazadas y sin poder retornar a sus casas 19 familias

Remedios- Antioquia

La Gobernación de Antioquia informó que las familias que se desplazaron hace un poco más de una semana de la vereda Riobagre de Remedios aún están en el área urbana de Segovia, hasta donde llegaron por temor ante el asesinato del líder de la comunidad.

El secretario de seguridad general (r) Luis Eduardo Martínez informó que, en coordinación con el alcalde de Segovia, están atendiendo a las personas que, por enfrentamientos entre los grupos armados ilegales, no han podido retornar a sus casas.

“Nosotros tenemos 19 familias con aproximadamente 38, 40 personas que se desplazaron al casco urbano por lo mismo de siempre. Esos desplazamientos y esos confinamientos se nos dan por los constantes enfrentamientos, por el control de las rentas criminales que se llevan a cabo en esta parte del departamento, es decir, la minería ilegal, el narcotráfico, el control de los corredores de movilidad”, agregó.

Prohibición al ingreso de gasolina

Las fuentes del territorio le manifestaron a Caracol Radio que la falta de combustible generada por intimidaciones del Clan del Golfo también está afectando la vereda Riobagre, además de Cañaveral y El Carmen. Según el reporte, en esta zona no se puede ingresar el combustible y los vehículos deben ser abastecidos en el área urbana. Mientras que en las veredas mencionadas algunas actividades como la minería están suspendidas, además algunos vehículos están parados ante la ausencia del combustible.

También se reporta que por esta misma problemática las veredas Arenales, Cristalina, Carrizal, Rancho Quemado, Cancha Manila y La Po se están viendo afectadas.

Recordemos que la comunidad ha solicitado a las autoridades una intervención urgente para que se active un corredor humanitario, ya que se teme que los alimentos comiencen a escasear.